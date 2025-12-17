Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será la cabalgata de Reyes Magos de Santa Rosa-Valdeolleros que este año crece en número de caramelos

El desfile contará con cuatro carrozas que también incrementan las cifras de regalos de años anteriores

Cabalgata de Reyes de Santa Rosa. Córdoba 2024

Cabalgata de Reyes de Santa Rosa. Córdoba 2024 / Ramón Azañón Agüera / COR

Guadalupe Gavilán

La llegada de los Reyes Magos volverá a convertirse en uno de los momentos más esperados de la Navidad en Santa Rosa-Valdeolleros. El barrio se prepara para una cabalgata que crecerá este año en regalos y participación, impulsada un año más por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santa Rosa-Valdeolleros (Acevys), volverá a llenar las calles de ilusión, color y ambiente familiar.

Más caramelos que otros años

El desfile contará con cuatro carrozas desde las que se repartirá una gran cantidad de caramelos y regalos, incrementando las cifras de años anteriores. En la pasada edición se lanzaron más de cien kilos de caramelos, 1.400 pelotas de distintos tipos, más de 3.000 juguetes y más de 400 peluches, unos números que, según han informado desde la organización, se verán superados este año, reforzando así el carácter festivo de la cabalgata.

Recorrido de la cabalgata de Santa Rosa.

Recorrido de la cabalgata de Santa Rosa. / Córdoba

Implicación de vecinos y comercios de la zona

Además del reparto de regalos, la cabalgata volverá a destacar por la implicación del comercio local y de los empresarios del barrio, que hacen posible que los Reyes Magos lleguen cargados de sorpresas para los más pequeños. Desde Acevys subrayan el esfuerzo colectivo que hay detrás de la organización, así como la colaboración de vecinos y entidades que contribuyen a que esta cita se mantenga año tras año.

La cabalgata saldrá desde el IES Grupo Cántico a las 21.00 horas, punto de partida de un recorrido que volverá a congregar a numerosas familias en las calles del barrio, consolidando esta celebración como una de las más esperadas del calendario navideño en la zona norte de la ciudad.

Con el paso del tiempo, la cabalgata de Santa Rosa-Valdeolleros se ha convertido en una cita muy arraigada, manteniendo un espíritu cercano y familiar que la diferencia por su carácter participativo. Una noche en la que el barrio se vuelca para recibir a Sus Majestades de Oriente y compartir, un año más, la ilusión de la noche más mágica de la Navidad.

