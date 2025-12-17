Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa

El consejo de administración de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco tiene previsto aprobar mañana la contratación de los 176 peones-limpiadores procedentes de la convocatoria iniciada a finales de agosto del año pasado. Por la vía de urgencia, y a menos de dos semanas de que finalice el año y se extinga la bolsa de trabajo actual, Sadeco ha activado la maquinaria para poder empezar a llamar, a partir de enero, a los nuevos trabajadores de la empresa.

En este caso, además de aprobarse la contratación de estas 176 personas, se dará luz verde también a la nueva bolsa de trabajo, así como a las normas de gestión de dicha bolsa.

Trabajadores de Sadeco limpiando contenedores junto a la Calahorra / CÓRDOBA

Convocatoria

El 30 de agosto del 2024 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases para participar en la convocatoria de estas 176 plazas para la conformación de la bolsa de trabajo temporal, mediante un sistema de concurso-oposición en promoción externa.

Un total de 2.680 personas -de las 4.174 que estaban convocadas- se presentaron el pasado mes de enero a la prueba teórica para optar a las plazas, mientras que las pruebas físico-prácticas se realizaron durante el mes de mayo.