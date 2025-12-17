Empleo público
Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
El objetivo es empezar a llamar a partir de enero
El consejo de administración de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco tiene previsto aprobar mañana la contratación de los 176 peones-limpiadores procedentes de la convocatoria iniciada a finales de agosto del año pasado. Por la vía de urgencia, y a menos de dos semanas de que finalice el año y se extinga la bolsa de trabajo actual, Sadeco ha activado la maquinaria para poder empezar a llamar, a partir de enero, a los nuevos trabajadores de la empresa.
En este caso, además de aprobarse la contratación de estas 176 personas, se dará luz verde también a la nueva bolsa de trabajo, así como a las normas de gestión de dicha bolsa.
Convocatoria
El 30 de agosto del 2024 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases para participar en la convocatoria de estas 176 plazas para la conformación de la bolsa de trabajo temporal, mediante un sistema de concurso-oposición en promoción externa.
Un total de 2.680 personas -de las 4.174 que estaban convocadas- se presentaron el pasado mes de enero a la prueba teórica para optar a las plazas, mientras que las pruebas físico-prácticas se realizaron durante el mes de mayo.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»