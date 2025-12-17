Red Cohabita: el mapa del alojamiento social en Córdoba

La palabra sinhogarismo se asocia automáticamente a pobreza y exclusión social aunque no siempre es equivalente. En realidad, se trata de un concepto más amplio que está ligado principalmente a la situación de vulnerabilidad en la que viven personas de distintos perfiles por circunstancias vitales muy diversas. La ciudad de Córdoba cuenta con una amplia red de protección articulada a través de la Red Cohabita que da refugio y cubren las necesidades básicas de las personas sin hogar, gracias a la intervención de los servicios municipales y de un número importante de organizaciones no gubernamentales.

Refugio para adultos y jóvenes

La Casa de Acogida del Ayuntamiento de Córdoba es el espacio público referente para personas adultas en situación de exclusión social. Aunque funciona todo el año como recurso residencial, en verano y en invierno amplía sus servicios con plazas de ola de frío y calor en las que da refugio durante las peores horas del día a quienes viven en la calle. Además, desde el pasado mes de abril, dispone de La Casita, un centro de acompañamiento a jóvenes extutelados que al cumplir la mayoría de edad se quedan en situación de sinhogarismo y que necesiten un lugar como puente para lograr su autonomía.

El Centro de Emergencia Habitacional, también de propiedad municipal, da servicio a las situaciones familiares de sinhogarismo transitorio debido a circunstancias especiales como un incendio o un desalojo. Los Servicios Sociales pueden derivar también a familias al centro de emergencia habitacional que gestiona Anfane, con 5 habitaciones y espacios comunes.

Mapa de los servicios de alojamiento para personas sin hogar e inmigrantes. / Córdoba

[Ampliar mapa]

Cáritas es una de las entidades con más plazas residenciales no públicas. Por un lado, cuenta con la Casa Madre del Redentor, en la Fuensanta, que se amplía en tiempos de ola de frío y de calor con camas extra. Atiende además en el Hogar Residencia San Pablo a un perfil muy concreto, el de los mayores de 60 años en situación de riesgo o exclusión.

La Fundación Prolibertas dispone de algunos pisos tutelados aunque su función más importante es la de ofrecer servicios complementarios a las personas sin hogar en su centro de día Casa Libertad y en el comedor trinitario. Algo parecido ocurre con Aperfosa en la plaza Lahore y la asociación Adeat, en la calle Motril, que ofrecen un lugar de encuentro y acogida a personas con problemas de toxicomanía. Proyecto Hombre cuenta también con un centro de día para personas sin hogar en la calle Beatriz Enríquez.

Jóvenes sin apoyo ni recursos

La Fundación Don Bosco está centrada en los jóvenes y dispone de pisos de autonomía y un hogar en los que ofrece alojamiento temporal en viviendas compartidas y acompañamiento educativo a chavales en proceso de emancipación, normalmente extutelados, sin apoyo familiar ni recursos.

Para atender a las personas inmigrantes en situación de sinhogarismo, APIC, Córdoba Acoge y Asociación Columbares disponen de diversos modelos de pisos y alojamiento compartido. Durante su estancia, además de alojamiento disponen de suministros y manutención.

Colectivo LGTBI y final de la vida

Las personas sin hogar pertenecientes al colectivo LGTBI pueden acudir a Inserta Andalucía, que cuenta con pisos y un centro de día donde ofrecen además atención psicosocial.

Hogar sí, por su parte, cubre las necesidades de personas sin hogar que necesitan un lugar para su recuperación de salud o acompañamiento en el final de la vida.

Mujeres en situación de exclusión

Las jóvenes embarazadas tienen un lugar al que acudir específico en Las Adoratrices, que da acogida y atención integral a mujeres gestantes en situación de exclusión social. Del mismo modo, la Asociación Realidades para la Integración Social dispone en la avenida de Trassierra de alojamientos compartidos para mujeres en situación de sinhogarismo.

Como complemento, varias entidades (Cruz Roja, Cáritas, Orden de Malta, Buenas Noticias o Accem entre otros) ofrecen servicios de desayuno y otras ayudas de emergencia en la calle.