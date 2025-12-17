El Proyecto Hera impulsado por el Imibic de Córdoba avanza en el desarrollo de un test para anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto

El Proyecto Hera, una iniciativa de investigación pionera impulsada desde el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y que cuenta con la colaboración científica del Grupo Español de investigación en Cáncer de Mama (Geicam), ha lanzado ya, de forma adelantada, su segunda fase a nivel nacional con un objetivo claro: movilizar la participación de 15.000 madres lactantes de toda España para avanzar en el desarrollo de un test capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna.

El Ayuntamiento de Córdoba ha acogido este miércoles la presentación de esta segunda fase del proyecto. Como ha explicado el oncólogo clínico e investigador principal del Proyecto Hera, Juan de la Haba, se trata de una iniciativa con un "elevado carácter social", que más allá de toda la investigación requiere también cuenta con la participación de diversas instituciones y que precisa, claro, de esas madres lactantes que quieran participar.

Más de 3.000 participantes en la primera fase

La primera fase, iniciada hace dos años, ya logró la participación de más de 3.000 madres lactantes de toda Andalucía, superando ampliamente las donaciones necesarias. "Gracias a ellas, hoy se dispone de miles de muestras almacenadas en el Biobanco de Córdoba, que están permitiendo avanzar en la identificación de posibles biomarcadores del cáncer de mama posparto", ha detallado De la Haba.

La segunda fase que se inicia ahora servirá para validar estos biomarcadores y avanzar hacia el desarrollo de un test fiable. Para la recogida de muestras el proceso es sencillo. Las madres interesadas pueden solicitar su kit de donación a través de la web del proyecto (proyectohera.es), recibirlo en su domicilio o en un punto de recogida, realizar la donación siguiendo las instrucciones y enviar la muestra por correo sin coste alguno.

Lo que se sabe sobre el cáncer de mama posparto

De la Haba ha explicado que el cáncer de mama posparto es una enfermedad todavía poco conocida que puede aparecer hasta diez años después del parto y que representa el 60% de los cánceres de mama diagnosticados en mujeres menores de 45 años. Se trata, además, de un tipo de cáncer que suele diagnosticarse en fases más avanzadas, en parte debido a los cambios fisiológicos asociados al embarazo y la lactancia, lo que dificulta su detección precoz. En el caso de las 3.000 muestras recogidas en la primera fase del estudio, se han detectado hasta ocho positivos.

La evidencia científica, ha añadido el oncólogo, demuestra que los cambios que experimenta la mama durante la maternidad generan un entorno biológico que, en determinadas circunstancias, puede favorecer la aparición de este tipo de cáncer. En este contexto, la leche materna se ha revelado como una fuente de información de enorme valor para identificar biomarcadores asociados al riesgo de la enfermedad.

Tanto el alcalde de Córdoba, José María Bellido, como el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, han destacado el apoyo sin ambages de ambas instituciones a proyectos de este calibre, que suponen un avance clave en la investigación biomédica liderada desde la provincia y la propia capital.