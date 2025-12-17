Los próximos pisos de VPO que sacará Vimcorsa en Córdoba costarán más de 200.000 euros

El consejo de administración de la empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa ha aprobado el acuerdo de fijación de precios para la comercialización de 30 viviendas de protección oficial (VPO) que se construirán en el Campo de la Verdad, detrás de la gasolinera del puente de El Arenal. Esos pisos, de media, van a costar más de 200.000 euros.

Según lo aprobado en el consejo de administración, el piso más barato se comercializará por 190.990,59 euros (con IVA), mientras que el más caro se irá a los 210.216,97 euros (también con IVA). La promoción se reparte en tres portales de tres plantas, dos de ellos con 12 pisos cada uno y un tercero con seis. Todas las viviendas tendrán tres dormitorios y se comercializarán con aparcamiento y trastero. La diferencia de precios radica en la superficie, que va desde los 69,74 metros cuadrados el más barato (el de casi 191.000 euros) hasta los 77 metros cuadrados el más grande (el de 210.000 euros).

La tasación que establece Vimcorsa

La VPO no tiene un precio determinado por ley exacto, sino que se utilizan unos módulos a partir de los cuales, los promotores establecen el valor de comercialización. Los módulos de referencia que se han usado para fijar el precio de estos 30 pisos han subido en esta anualidad. El módulo básico para la determinación del precio de referencia se fija en 894,36 euros (2025) por metro cuadrado útil de vivienda y se toman en cuenta tres normativas: artículos 19, 20 y 21 del Decreto 91/2020 de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía (Título II, Capítulo I); el Decreto-ley 3/2024 de 6 de febrero por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía (que introduce modificaciones a ese Plan Vive) y el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda (con la actualización de su Anexo V).

Imagen de archivo de construcción de vivienda en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Para Córdoba, el precio máximo de referencia por metro cuadrado útil para VPO, aplicando el coeficiente territorial y de categoría de VPO de Régimen General, es de 2.280,62 euros por metro cuadrado útil (para las cocheras y trasteros vinculados en un 60%, esto es a 1.368,372 euros el metro cuadrado). Vimcorsa, para establecer estos precios, dice que “puede fijar con criterios propios de la vivienda protegida el ir por debajo de dichos módulos máximos” siempre, apostilla, “dentro de que la explotación no sea deficitaria”. Si el máximo por metro que podría poner Vimcorsa es de 2.280,62 euros, para estas 30 VPO se ha fijado en 2.170 euros, un 13% por debajo del máximo permitido. Para cocheras y trasteros el precio ha sido de 752,60 euros.

El PSOE pide que se baje el precio

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido que ese precio se baje, como mínimo, un 10%, y ha recordado que con estos valores Vimcorsa podría obtener hasta un millón de euros de beneficios. Hurtado ha criticado que Vimcorsa pone unos precios de VPO “superiores a los precios que ponen en el mercado las promotoras privadas, cuando debiese ser al contrario, puesto que cuenta con suelo gratis y su contribución debe ser de carácter social, no de sacar beneficio económico”.

En este sentido, lo que dice Vimcorsa es que el valor de los pisos que ha puesto está “dentro del margen de precios correspondiente al régimen general de esta promoción así como en la adecuación a la zona concreta donde se ubica dicha promoción, sin que se superen los valores máximos permitidos de venta para poder garantizar, por otro lado, las mismas”.