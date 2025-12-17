Poniente Sur encabeza el aumento en la creación de empresas en Córdoba

El distrito de Poniente Sur se sitúa a la cabeza del crecimiento empresarial en Córdoba, según los datos del Estudio de Actividades Económicas de Córdoba y su provincia 2024, elaborado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios a partir de cifras de la Agencia Tributaria cerradas a 1 de enero de 2025. El informe refleja una evolución muy positiva del tejido productivo, con incrementos significativos tanto en el número de empresas como en el de actividades económicas.

Córdoba capital presenta un crecimiento muy superior al del año anterior, prácticamente duplicándolo, con una subida de 701 empresas, lo que supone un aumento del 2,9%, y de 1.541 actividades económicas, un 4% más. Este avance se apoya en una mejora generalizada del comportamiento empresarial por zonas y sectores.

El análisis por códigos postales confirma esta tendencia al alza. Hasta doce áreas superan el 4% de crecimiento, destacando especialmente el Código Postal 14005 (Ciudad Jardín norte, Poniente-Zoco y polígono Fontanar Quintos), que lidera tanto en términos absolutos como porcentuales, con 246 nuevas actividades y un incremento del 6,2%. Le sigue el 14011 (Arruzafilla, Arroyo del Moro, Noroeste, Figueroa, San Rafael de la Albaida y Trasierra), con 176 altas y un crecimiento del 5,9%, impulsado por la expansión de los barrios de nueva construcción y el desarrollo urbano en esta zona.

También se observa una clara recuperación en áreas que el año anterior habían registrado descensos. Es el caso del Código Postal 14001 (Centro Noroeste: Molinos Alta, Ollerías y Santa Marina), que suma 121 actividades y crece un 4%, y del código postal 14006 (Valdeolleros, Santa Rosa y Vial Norte), con 112 nuevas actividades y un aumento del 4,6%. Las caídas detectadas son leves y se concentran en códigos postales de menor tamaño, como el código postal 14009 (Campo de la Verdad, Miraflores y Fray Albino), con 10 actividades menos (-1,1%), y en Cerro Muriano, que pierde otras 10 (-13,3%), las mismas que había ganado un año antes.

Por sectores económicos

El análisis sectorial confirma que el crecimiento es generalizado, ya que todos los grupos de actividad presentan subidas iguales o superiores al 1,5%, y cuatro de ellos se mueven entre el 4% y el 6%. Sobresale, un año más, el buen comportamiento del grupo de Seguros, servicios prestados a otras empresas y alquileres, que suma 690 actividades (+6,4%), así como el grupo de Otros servicios, con 259 nuevas actividades (+4,4%), consolidando la tendencia positiva de los últimos años.

La hostelería y el comercio crecen en más de un 2%. / A. J. González

También destaca la fuerte recuperación del sector de la Construcción, que pasa de la caída registrada el año pasado a un incremento intenso de 186 actividades (+6%). Por su parte, el grupo de Comercio, restaurantes, hostelería y reparaciones registra un crecimiento más vigoroso que el del ejercicio anterior, con 300 nuevas actividades y una subida del 2,1%.

Por forma jurídica

Tras dos años consecutivos de descensos, los autónomos nacionales crecen de forma apreciable, con 218 altas (+1,8%). Las sociedades limitadas mantienen la buena evolución de los últimos años y aumentan con fuerza en 351 (+3,9%), con un crecimiento porcentual aproximadamente doble que el de los autónomos nacionales. Especialmente destacado es el comportamiento de los autónomos extranjeros, que registran un aumento muy significativo de 145 (+25%).

En el lado contrario, se producen descensos en las sociedades civiles, que bajan en 14 (-6,2%), y en las cooperativas, con 12 menos (-5,2%). Además, por noveno año consecutivo, las sociedades anónimas vuelven a reducirse, aunque de forma más moderada que en ejercicios anteriores, con un descenso de cinco (-0,8%).