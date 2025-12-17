Novaindef expande su presencia en Córdoba con una academia de formación en industria para la defensa

Novaindef, filial de jiennense Sicnova y dedicada al desarrollo de servicios integrales para proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa y el espacio, ampliará su presencia en Córdoba con la apertura de una academia de formación. La empresa trabaja desde hace tiempo en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 2 de El Higuerón y esa presencia en Córdoba, reforzada al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), se ampliará con la implantación de su rama de formación también en la capital.

En concreto, y según han informado este miércoles tanto desde la empresa como desde el Ayuntamiento de Córdoba, Novaindef establecerá su centro formativo en uno de los edificios que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec) tiene en el parque Tecnocórdoba.

Según ha detallado el responsable del programa de Tierra de Novaindef, Ramón González, lo que se buscará con este centro de formación es ofrecer a las empresas (principalmente, aunque también se apostará por cursos a título individual) "cursos muy especializados para dar soporte a las necesidades que se les demandará" cuando empiece a funcionar la BLET. Una BLET, ha añadido, que no deja de ser "un centro tecnológico y de desarrollo de la industria 4.0", donde se centra su trabajo.

El responsable del programa de Tierra de Novaindef, Ramón González, durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

No sustituye ni a la FP ni a la formación universitaria

González ha manifestado que la formación que se pueda ofrecer desde Novaindef no va a sustituir a la que ya se aporta desde los cursos de formación profesional o desde la Universidad, sino que servirá "de complemento". Las necesidades que van a ir surgiendo, ha adelantado, requerirán "de mucha flexibilidad, adaptación e integración de tecnologías muy específicas".

El responsable del programa de Tierra de Novaindef ha insistido en que Córdoba se va a convertir en "referente y nodo logístico" dentro de la industria 4.0 centrada en la defensa en España, por lo que entiende que "tenemos que estar preparados". Esa preparación es la que pretende brindar la empresa a otras sociedades que quieran aplicar nuevos procesos ya no solo de cara a la Base, sino en torno al tejido que se va a crear con ella. También centrarán parte de esa formación en preparación, por ejemplo, de personal que pueda trabajar en la BLET o incluso trabajadores que ya estén en el sector, pero que necesiten refrescar conceptos dados los avances existentes.

El objetivo es que esta academia empiece a funcionar en el segundo trimestre del año que viene con las primeras formaciones, si bien la inversión no está definida ni cerrada ya que, ha dicho González, todo dependerá de la demanda con la que se encuentren. En cuanto al personal que se dedicará a formar a esas empresas o particulares, ha detallado que será en su mayoría personal propio de la empresa capacitados, principalmente, en ingeniería (como los que trabajan en El Higuerón) y ha avanzado la posibilidad de que también haya personal militar impartiendo dichos cursos.

El alcalde, José María Bellido, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Bellido: "Novaindef será un elemento diferenciador para seguir creciendo"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que más allá de los anuncios de empresas que vienen a instalarse a Córdoba impulsadas por el efecto tractor de la Base Logística, la apuesta anunciada por Novaindef supondrá "un elemento diferenciador para seguir creciendo" y generar "ese ecosistema" que ya se está formando en la ciudad.

La labor que ejercerá la empresa con esta academia, ha valorado Bellido, será clave porque "necesitamos seguir creciendo en talento y en formación para las personas que van a trabajar en la BLET, pero también para las empresas que están y que vendrán".

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado la misión "catalizadora" del instituto municipal como "puente" entre la demanda de especialización que requieren las empresas para obtener profesionales y la capacidad de Novaindef de ofrecérselo.