Mercedes, jóven extutelada: "El tiempo que pasé en La Casita me ayudó a construir mi nueva vida"

Mercedes Romero tiene 21 años y vive en Sevilla, donde está estudiando un grado de Integración Social. Hace poco que dio el salto desde La Casita, el alojamiento municipal de Córdoba para jóvenes extutelados en el que vivió seis meses después de pasar por un piso de acogida. Un grave conflicto familiar llevó al Servicio de Protección de Menores a intervenir cuando tenía 17 años y acabó en un centro de menores. «Yo tenía una imagen equivocada de estos centros, pensaba que eran cárceles para niños delincuentes», recuerda. Al cumplir los 18, tuvo que abandonar el centro. «Estuve en un piso de Aproni hasta que abrió La Casita, el tiempo que estuve allí me ayudó a construir mi nueva vida», asegura, «yo estaba estudiando Paisajismo y Medio Rural porque me gustaba la Naturaleza, pero allí pude pensar y encontré mi vocación, quiero ser educadora social, es lo que más me toca».

Aunque ha pasado por situaciones familiares muy extremas, ha sido capaz de encontrar lo bueno allá donde ha ido. «En La Casita la convivencia era buena y aunque nada sea perfecto, había mucho compañerismo porque todos compartíamos un perfil similar de personas que han estado en otros recursos y que han tenido informes favorables por lo que solo necesitábamos un empujón antes de la emancipación», señala convencida, «en España, los jóvenes se van de casa a los 30 años, nosotros tenemos que buscarnos la vida mucho antes y es complicado porque no tenemos una red familiar en la que apoyarnos».

Ahora reside en un piso tutelado de la Fundación Don Bosco y aunque centrada en sus estudios y en obtener el carnet de conducir, ha trabajado como jardinera, animadora infantil y camarera para tener sus ahorros. Gracias a su esfuerzo y tesón, ha mejorado su autonomía y ha retomado la relación con su madre. «Aunque ella no me ha pedido perdón, yo la he perdonado porque siento que ha trabajado para cambiar las cosas», afirma, «a mi padre no lo veo porque hay una orden de alejamiento, con él trabajo lo contrario, durante mucho tiempo lo he justificado a pesar de que se portó muy mal, ahora intento conectar con el enfado para protegerme».