Últimos días para comprar Lotería de Navidad en Córdoba: horarios, colas en las administraciones 'top' y mejores horas por barrio

¿Aún no tienes tu décimo de la Lotería de Navidad? El Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre vuelve fiel a su cita como el preámbulo perfecto al inicio de las fiestas. Una vez más, el ruido de las bolas que guardan la combinación mágica de números y millones mientras giran en los bombos dorados en el Teatro Real, unido a las voces de los niños de San Ildefonso cantando los premios, pondrán bandas sonoras al inicio de dos semanas de alegría, ilusión, encuentros de familiares y amigos, y celebración.

Son muchos los rezagados que esperan hasta última hora para adquirir el número con el que tentar al premio Gordo y sus 400.000 euros al décimo. Algunos lo hacen por falta de tiempo, otros lo viven casi como una tradición, esperando a comprar su décimo sobre la campana con la idea de que su suerte está en aquellos boletos que otros han rechazado.

Ellos son los protagonistas de las colas que pueden verse estos días en las administraciones más famosas de Córdoba. En caso de querer adquirir un décimo en los últimos días de venta de Lotería de Navidad hay varias cuestiones a tener en cuenta: los puntos de venta, la fecha límite de compra, los números más buscados o el mejor horario para evitar las aglomeraciones.

¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad?

Loterías y Apuestas del Estado tiene establecido un límite de hora y día hasta el que se puede comprar el décimo para el sorteo. El último día para adquirirlo es, como es lógico, el día de antes de la Lotería, es decir, el 21 de diciembre.

En cuanto a la hora, antiguamente esta la delimitaba el horario de cierre de las administraciones de loterías, que no solían, ni suelen, cerrar más tarde de las 21.30 horas. Sin embargo, con la llegada de internet, todo está a "golpe de clic", incluida tu participación en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Décimos de Lotería de Navidad. / CÓRDOBA

Para evitar que la gente apure hasta casi segundos antes de comenzar, se ha establecido que la hora límite para hacerte con tu décimo son las 22.00 horas del 21 de diciembre, tanto en punto de venta (si permanece abierto hasta esa hora) como en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las administraciones 'top' con más ventas (y colas)

Uno de los rituales en la compra de la Lotería de Navidad si se quiere multiplicar las probabilidades de premio es acudir a aquellas administraciones de Lotería y puntos de venta que más décimos reparten o que más premios reparte.

Estas son, claro está, las que más colas generan durante los días previos a la celebración del sorteo, por lo que si se quieren evitar las aglomeraciones y esperas, es mejor evitarlas. En Córdoba capital, las dos administraciones que más venden son la número 19 en Ángel de Saavedra y la número 4 El Gato Negro, ubicada en Jesús y María, 3, junto a la plaza de Las Tendillas, en pleno centro de la capital. Estas son también las que mayor cuantía de premios han repartido históricamente.

A ellas, se suman otros dos puntos de venta en la provincia con las administraciones número 1 en Pozoblanco y en Puente Genil.

Otra de las administraciones famosas que multiplican ventas en el sorteo del 22 de diciembre son La Viñuela 18, Gran Vía Parque 29 y la Ranita de Oro, en el Centro Comercial El Arcángel.

El barrio más afortunado de Córdoba

Otro punto de referencia para la compra de última hora de décimos de Lotería de Navidad es la zona más afortunada de Córdoba: el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado.

El primer premio sonado en la zona fue el Segundo Premio vendido íntegramente por supermercados Deza en su establecimiento de Jesús Rescatado en 1992. Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).

Premio Gordo de la Lotería de Navidad vendido en el estanco de la avenida de Jesús Rescatado en 2020. / A. J. GONZÁLEZ

A esta lluvia de millones se sumaron dos premios Gordos. El primero, en 2018, en la avenida Barcelona, un décimo sellado en su estanco que ese día dio además dos terceros premios. Dos años después, en 2020, volvió el Gordo a la capital con otro décimo sellado en el estanco de la avenida Jesús Rescatado.

Mejores horas para comprar la Lotería de Navidad

Todas las administraciones citadas se encuentran en puntos de la ciudad con gran afluencia de público, por lo que prácticamente pueden generarse colas a cualquier hora del día. No obstante, si se quieren evitar los tumultos, lo mejor es consultar el horario de apertura de las administraciones y acudir bien a primera hora de la mañana o primera hora de la tarde, coincidiendo con el momento en que levanten la persiana.