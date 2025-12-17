La Junta moderniza las infraestructuras educativas de Córdoba con el plan 'Mejora tu centro', dotado con 4,3 millones

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, y el delegado de Educación en Córdoba, Diego Copé, han hecho balance este miércoles del primer trimestre de curso 2025-26, destacando "el esfuerzo inversor" realizado por la administración autonómica. Así, Molina ha informado de que "los centros educativos públicos cordobeses han recibido una inyección económica de 8 millones y medio de euros para la mejora de sus instalaciones e infraestructuras", con programas como el de Mejora tu centro y el plan de Confort Térmico.

Mejora tu Centro tiene como objetivo "actualizar y modernizar todos los centros educativos, desde institutos, a escuelas oficiales de idiomas, residencias escolares, escuelas infantiles, escuelas de arte y conservatorios, así como colegios de infantil y primaria, centros de educación permanente y conservatorios elementales", ha detallado el delegado, "incluye además actuaciones en infraestructuras y adquisición de material inventariable o instrumentos musicales para los conservatorios, algo que llevaba mucho tiempo sin hacerse y que era muy reclamado". Este plan supondrá para la provincia una inversión de 4,3 millones de euros y llegará a más de 400 centros públicos, que podrán decidir qué actuaciones acometer en función de sus necesidades.

El plan de mejora del confort térmico, anunciado en noviembre, se extenderá "a todos los centros educativos públicos de los 77 municipios de la provincia, con una inversión histórica de 5,2 millones de euros solo en Córdoba", ha recalcado Molina, "lo que hará que los centros y las aulas sean espacios más saludables, sostenibles y confortables, tanto en verano como en invierno". También en este caso, los centros tendrán autonomía para elegir las actuaciones a realizar: instalar un split, colocar toldos, arreglar ventanas, plantar árboles o cualquier medida que mejore el confort térmico de estudiantes y profesorado.

Inversión en digitalización y bioclimatización

En materia de digitalización, la Junta tiene previsto dotar en la provincia con 5.437 aulas digitales interactivas en centros educativos. "Hablamos de una inversión superior a 15 millones de euros en la provincia, y 2,6 millones destinados al reparto de dispositivos portátiles como ordenadores y Chromebooks, así como impresoras 3D y gafas de realidad virtual", detalló Molina, que insistió en que se está "realizando un despliegue tecnológico como nunca se había hecho para cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a nuestros jóvenes para competir en igualdad de condiciones en una sociedad digital".

En la misma línea, apuntó el desarrollo del segundo plan de bioclimatización de Andalucía, que incluye 19 centros cordobeses con una inversión de 8 millones de euros. En estos centros, se instalará energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, una tecnología eficiente y ecológica que permite reducir el consumo energético hasta en un 90% respecto a los sistemas tradicionales, sin resecar el ambiente ni provocar cambios bruscos de temperatura, contribuyendo además a prevenir enfermedades respiratorias.

Por su parte, el delegado de Educación, Diego Copé, destacó la aprobación este martes del decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, una demanda de los docentes, que tiene como objetivo principal reforzar la consideración y el respeto debidos al personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones, buscando un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa. Este decreto dispone medidas concretas para garantizar la protección, el apoyo y el reconocimiento del profesorado. Para ello, establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. También regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuito en aquellos casos en los que sea necesario.

El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente. De este modo, se realizarán campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea. Asimismo, el decreto es de aplicación en cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.

En cuanto a la dotación de personal, Copé recordó que este año la Junta de Andalucía "convocará 1.500 plazas del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, algo que no ocurría desde hace 20 años". Además, "durante el próximo año se convocarán oposiciones al cuerpo de inspectores, buscando reforzar la estabilidad de la plantilla de la inspección educativa". A ello se sumará el proceso selectivo de los cuerpos docentes de secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas, con el propósito de contar con la plantilla más alta y estable de la historia.

En relación con las ratios, un tema muy criticado por sindicatos y docentes, el delegado informó de que "el próximo año la ratio en infantil de tres años será de 22 alumnos" y adelantó que "ya estamos trabajando en esa planificación para que, cuando comience el proceso de escolarización, esté todo preparado".

Respecto a la planificación de la Formación Profesional, anunció que "en Peñarroya-Pueblonuevo se va a implantar un grado medio de Soldadura y Calderería, acompañado de la construcción de un edificio específico para esta enseñanza, cuya obra ya ha sido adjudicada por un valor de 318.000 euros".

Copé aprovechó para sacar pecho del récord en titulaciones, superando la media nacional en tasa de promoción y de que "el porcentaje de estudiantes que titulan en ESO y Bachillerato ha alcanzado niveles inéditos".