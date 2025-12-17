Los inmigrantes conforman el 15% del voluntariado de Cruz Roja en Córdoba

Algo más de 500 personas voluntarias de Cruz Roja en Córdoba son inmigrantes, lo que representa un 15% del censo total de personas que regalan parte de su tiempo a la institución en la provincia.

Casos como los de Loth, originario de Guinea Ecuatorial y voluntario activo desde hace ya casi dos años, en los que ha colaborado sobre todo en proyectos de empleo y de atención a personas mayores, o Nahum, de El Salvador, que lleva ya algo más de dos años participando como voluntario en acciones relacionadas con la inclusión digital, el apoyo a la infancia o el cuidado del medio ambiente, son ejemplos claros de integración a través del voluntariado.

Coincidiendo con la conmemoración este jueves 18 de diciembre del Día Internacional de las Personas Migrantes, Cruz Roja quiere poner el acento en reconocer las contribuciones que las personas migrantes hacen a la sociedad.

Y es que, desde siempre, las migraciones han sido "el motor de la historia y del desarrollo social y muy beneficiosas para las sociedades de acogida si se trabaja en la integración activa de las personas desde un enfoque intercultural y bidireccional, entendiendo la integración como una responsabilidad compartida por los que llegan y por los que acogen", señalan desde Cruz Roja.

Las más de 500 personas voluntarias de Cruz Roja en la provincia (más de 40.000 en todo el país) de origen extranjero (15% del total en Córdoba; 18% a escala nacional) que han decidido aportar su tiempo y habilidades en beneficio de la sociedad de acogida demuestran que la integración es bidireccional, y que quienes llegan también construyen. Colombia, Venezuela y Marruecos son los principales países de origen del voluntariado inmigrante en la provincia, aunque hay representación de más de 60 nacionalidades.

Objetivo: fomentar la inclusión

La intervención de Cruz Roja en apoyo a las personas migrantes busca acompañarlas en todas las situaciones de vulnerabilidad que se puedan producir a lo largo de todo su trayecto migratorio. "Trabajamos en muchos de sus países de origen, promoviendo el desarrollo desde la comunidad; tenemos puntos de atención en las rutas migratorias en los países de tránsito y, en nuestro país, les apoyamos desde su llegada", explican.

El objetivo de Cruz Roja es ayudar brindando acompañamiento y capacitación para que puedan desenvolverse en su vida diaria. Para ello se ofrece asesoría jurídica para orientar sobre la situación administrativa, se les apoya en la búsqueda de empleo, se promueve el aprendizaje del idioma y su participación en actividades de ocio y se trabaja para desarrollar habilidades como la gestión emocional y la toma de decisiones. El objetivo es fomentar su autonomía e inclusión. Asimismo, el proyecto incluye iniciativas de sensibilización dirigidas a la población en general, con el fin de promover la integración y la comprensión mutua.

Estos proyectos están financiados por la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, en colaboración con las administraciones públicas de ámbito estatal, regional y local.

A través de todas las intervenciones descritas, Cruz Roja impulsó el pasado año en Córdoba la integración de más de 3.000 personas migrantes, entre la labor que se lleva a cabo desde el programa de Inmigrantes y el trabajo que realiza con personas solicitantes de asilo y refugio.

Contexto global de las migraciones

Los conflictos, las catástrofes climáticas, las persecuciones, las violaciones a los derechos humanos y distintas formas de violencia siguen estando detrás de millones de desplazamientos forzados que se suceden en el mundo. Según estimaciones de junio de 2025, ofrecidas por Acnur, 117,3 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, entre ellas, casi 42,5 millones de personas refugiadas, además de 67,8 millones de personas desplazadas internamente, y 8,42 millones de solicitantes de asilo.

También existen 4,4 millones de apátridas, a quienes se les ha negado una nacionalidad y carecen de acceso a derechos básico como la educación, la atención médica, el empleo y la libertad de circulación. En un momento en el que más de una de cada 70 personas en el mundo se ha visto obligada a huir, la labor de Cruz Roja y otras entidades sociales que trabajan con personas migrantes es más importante que nunca.