Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrooperación antidrogasCaso Cerro MurianoPaseo de la IlusiónElectricidad en el NorteLevante EsteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaForo del Suroeste
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de diciembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Zambomba flamenca

Zambomba flamenca / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Miércoles flamencos

Zambomba flamenca

El Auditorio Cipriano Martínez Rücker se llenará de luz, tradición y compás con una Zambomba Flamenca muy especial, dentro del ciclo de Miércoles Flamencos. Será una velada cargada de villancicos flamencos, cantes populares y piezas llenas de emoción, interpretadas con el alma y la frescura del alumnado y profesorado del Departamento de Flamenco.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.

Ángel de Saavedra, 1.

20.00 horas.

Muestra de corales

Actuación del grupo de cámara Contrapunto Ensemble

El Grupo de Cámara Contrapunto Ensemble actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. La agrupación que dirige María José Bastante interpretará composiciones de música coral y villancicos de distintas épocas y autores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales.

20.00 horas.

Biblioteca Viva de al-Andalus

3ª edición del Seminario Permanente de Filología Clásica y Mundo Antiguo

Estará dirigido por las profesoras de la Universidad de Córdoba Dámaris Romero González y Fuensanta Garrido Domené con el tema Las novelas griegas de amor y aventuras y su contexto histórico, por Carlos García Gual, de la Complutense de Madrid.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

De 18.00 a 20.00 horas.

Pasacalles

Los coros cantan a la Navidad

Los coros Ritmo y Compás (18.00), Alminar (18.30), Amigos del Rocío (19.00) y Amigos de Azahara (19.30) participan en el pasacalles del ciclo Los Coros cantan a la Navidad, con punto de partida en la Puerta del Puente y final en la Plaza de las Tendillas.

CÓRDOBA. Puerta del Puente.

Varias.

18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La Hora del Cuento’

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Mequetrefe y Rafa Blanes. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur.

Varias.

17.00 y 18.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  5. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de diciembre de 2025

Últimos días para comprar Lotería de Navidad en Córdoba: horarios, colas en las administraciones 'top' y mejores horas por barrio

Últimos días para comprar Lotería de Navidad en Córdoba: horarios, colas en las administraciones 'top' y mejores horas por barrio

Red Cohabita: el mapa del alojamiento social en Córdoba

Red Cohabita: el mapa del alojamiento social en Córdoba

Mercedes, jóven extutelada: "El tiempo que pasé en La Casita me ayudó a construir mi nueva vida"

El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera

El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera

"Ajo y agua" de la RAE: el flamenquín sigue siendo un 'outsider' del diccionario

"Ajo y agua" de la RAE: el flamenquín sigue siendo un 'outsider' del diccionario

UGT SP, en pie de guerra con Atende por su trato a las trabajadoras de ayuda a domicilio

La UCO recibe 146,6 millones de la Junta en 2025, pero las universidades andaluzas lamentan el "incumplimiento" del modelo de financiación

La UCO recibe 146,6 millones de la Junta en 2025, pero las universidades andaluzas lamentan el "incumplimiento" del modelo de financiación
Tracking Pixel Contents