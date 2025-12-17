Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de diciembre de 2025

Miércoles flamencos

Zambomba flamenca

El Auditorio Cipriano Martínez Rücker se llenará de luz, tradición y compás con una Zambomba Flamenca muy especial, dentro del ciclo de Miércoles Flamencos. Será una velada cargada de villancicos flamencos, cantes populares y piezas llenas de emoción, interpretadas con el alma y la frescura del alumnado y profesorado del Departamento de Flamenco.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco. Ángel de Saavedra, 1. 20.00 horas.

Muestra de corales

Actuación del grupo de cámara Contrapunto Ensemble

El Grupo de Cámara Contrapunto Ensemble actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. La agrupación que dirige María José Bastante interpretará composiciones de música coral y villancicos de distintas épocas y autores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Biblioteca Viva de al-Andalus

3ª edición del Seminario Permanente de Filología Clásica y Mundo Antiguo

Estará dirigido por las profesoras de la Universidad de Córdoba Dámaris Romero González y Fuensanta Garrido Domené con el tema Las novelas griegas de amor y aventuras y su contexto histórico, por Carlos García Gual, de la Complutense de Madrid.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. De 18.00 a 20.00 horas.

Pasacalles

Los coros cantan a la Navidad

Los coros Ritmo y Compás (18.00), Alminar (18.30), Amigos del Rocío (19.00) y Amigos de Azahara (19.30) participan en el pasacalles del ciclo Los Coros cantan a la Navidad, con punto de partida en la Puerta del Puente y final en la Plaza de las Tendillas.

CÓRDOBA. Puerta del Puente. Varias. 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La Hora del Cuento’

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Mequetrefe y Rafa Blanes. La entrada es libre hasta completar el aforo.