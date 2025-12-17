El hospital San Juan de Dios de Córdoba busca voluntarios para combatir la soledad no deseada en personas mayores

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha puesto en marcha una nueva campaña de captación de personas voluntarias para su programa “Acompañando a los mayores”, destinado a paliar la soledad no deseada en personas mayores que viven solas y presentan situaciones de vulnerabilidad social. La iniciativa, centrada especialmente en redes sociales, nace para dar respuesta a la creciente demanda de acompañamiento detectada en la ciudad.

La soledad no deseada afecta a 1 de cada 3 mayores en España y constituye un importante factor de riesgo para la salud, favoreciendo el aislamiento, el deterioro emocional y la aparición de problemas físicos asociados al sedentarismo.

“Hazte voluntario y aprende con Angelines, Lola o Miguel”

La campaña, desarrollada por la Obra Social ‘Hermano Bonifacio’, está protagonizada por personas reales, beneficiarias y voluntarias del programa, que comparten trucos de sabiduría popular y muestran los beneficios del aprendizaje mutuo y de la convivencia intergeneracional.

Actualmente, el proyecto atiende a una veintena de personas, tanto mediante acompañamiento presencial como telefónico, y cuenta con el apoyo del equipo profesional del Área de Solidaridad del centro. La campaña enfatiza que el tiempo compartido —conversar, pasear, transmitir recetas tradicionales o descubrir la poesía cordobesa— “es una bonita forma de dar y recibir”.

Uno de los carteles que darán difusión a la campaña 'Aprende en plan voluntario' del San Juan de Dios. / CÓRDOBA

Entre los protagonistas figuran Angelines (72 años), que transmite la receta familiar de los pestiños; Miguel (77), que comparte su pasión por la poesía cordobesa; y Lola (82), que enseña a plasmar las flores de los patios en un lienzo.

Llamamiento a la ciudadanía

La Obra Social hace un llamamiento directo:

“¡Necesitamos ser más para llegar a más personas! Hazte voluntario y súmate a este aprendizaje mutuo”.

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 957 004 600 (ext. 805/807) o escribiendo a hospitalcordoba.solidaridad@sjd.es.

Campaña financiada por el Ayuntamiento de Córdoba

La iniciativa cuenta con la financiación de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a promover el voluntariado en el ámbito social. La imagen de la campaña incluirá carteles, flyers, vídeos cortos y publicaciones que se difundirán en diversos puntos de la ciudad durante diciembre y a lo largo de 2026.

Angelines, una de las voluntarias de la Obra Social 'Hermano Bonifacio', comparte su receta de pestiños. / CÓRDOBA

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba forma parte de una institución sin ánimo de lucro con casi 500 años de trayectoria, presente en los cinco continentes y dedicada al cuidado integral de personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo su dimensión física, psicológica, social y espiritual.

En España, la Provincia San Juan de Dios cuenta con 80 centros sanitarios, sociales y docentes, que en 2022 atendieron a 2.778.062 personas.