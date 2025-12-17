El Hospital Reina Sofía de Córdoba homenajea a los 240 trabajadores que se jubilan este año

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha rendido homenaje esta mañana a las 240 personas que este año inician su etapa de jubilación, en un acto profundamente emotivo que puso en valor décadas de compromiso y servicio al sistema sanitario público andaluz.

La ceremonia, conducida por los periodistas José Antonio Luque y Gema Timón, reunió a familiares, compañeros y directivos en el Salón de Actos del hospital. Los presentadores subrayaron el sentido humano del encuentro al recordar que “un hospital no se sostiene solo con paredes, tecnología o protocolos. Se sostiene con personas que han estado cuando hacía falta, muchas veces sin ruido, pero siempre presentes”.

Testimonios que construyen memoria

Durante el acto, profesionales de diferentes ámbitos compartieron vivencias y aprendizajes que han marcado su trayectoria. Entre ellos intervinieron:

Ignacio Ibarra, jefe de Cuidados Intensivos Pediátricos;

María José Merino, supervisora de Oncología Radioterápica;

Josefa Clemente, médica de Urgencias;

Óscar Degayón, jefe del Servicio Técnico Jurídico;

, jefe del Servicio Técnico Jurídico; y José Ramón Morales, de Servicios Generales.

Cada testimonio ofreció una mirada íntima sobre el valor de cuidar, trabajar en equipo y sostener un hospital desde todas sus áreas, tanto asistenciales como administrativas o técnicas.

La presidenta del Club de la Veteranía, Rafaela Belmonte, animó a los nuevos jubilados a sumarse a esta asociación que mantiene el vínculo con el hospital y promueve actividades culturales y científicas, poniendo en valor la experiencia acumulada durante años de servicio.

Un acto marcado por el arte y la gratitud

La música tuvo un papel destacado gracias a Nicolás Díaz a la guitarra y Isabel Molina “La Beli” al cante, que acompañaron una jornada cargada de afecto y reconocimiento.

El director gerente del hospital, Francisco Triviño, agradeció el legado humano y profesional de quienes concluyen esta etapa:

“Habéis aportado conocimiento, técnica, precisión, pero también capacidad de escucha, paciencia y respeto. Habéis acompañado, habéis enseñado, habéis dejado una estela que nos guía. Queremos que sepáis que vuestro tiempo no ha pasado, sino que permanece”.

Un acto esencial para el reconocimiento interno

Este homenaje anual es uno de los encuentros más significativos del Hospital Reina Sofía, donde se reconoce la dimensión humana que sostiene la atención sanitaria y se recuerda que detrás de cada avance, innovación o dato estadístico hay personas que lo hacen posible.