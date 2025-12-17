Así funciona el nuevo sistema de protección antiincendios con agua nebulizada de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral ha presentado este miércoles el sistema de prevención de incendios que permitirá reforzar con tecnología innovadora -utilizada en otros monumentos como Notre Dame o la Basílica de San Marcos- la protección de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un bien monumental protegido por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El proyecto ha sido desarrollado por las empresas Chubb y Marioff, líderes mundiales en seguros y en protección contra incendios mediante agua nebulizada, respectivamente.

El riesgo de incendio se minimizará apostando por la prevención a partir de un sofisticado sistema que combinará agua nebulizada de alta presión con cámaras termográficas para detección temprana y un sistema de medición de temperatura mediante fibra óptica. La idea es garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia y reducir el riesgo de falsas alarmas. Para ello, antes de la instalación, se han llevado a cabo en la Mezquita-Catedral una serie de ensayos de fuego en las cubiertas de madera en las que se va a incorporar inicialmente el sistema, en concreto, las cubiertas altas del cimborio, crucero, presbiterio y coro, donde el acceso es más complicado.

Cómo funciona el agua nebulizada

El agua nebulizada funciona a partir de gotas de agua muy pequeñas, lo que aumenta la capacidad de extinción de incendios. Basado en la evaporación, cuando las pequeñas gotas de agua nebulizada se convierten en vapor, se absorbe una gran cantidad de energía del fuego, empleando para ello una cantidad de agua considerablemente menor que otros sistemas rociadores convencionales. Según los técnicos de Marioff, el agua actúa de tres maneras, atacando los tres elementos que componen el «triángulo del fuego»: oxígeno, calor y combustible.

En un primer momento, el agua nebulizada reduce el calor, ya que tiene un efecto refrigerador que hace que las gotas de agua absorban la radiación del fuego. Esto evita y reduce los daños en las personas y en los bienes materiales. El agua humedece el combustible y el área alrededor del fuego, combatiendo así los incendios que involucran combustible sólido y evitando que el fuego se extienda a otras áreas. Por último, desplaza el oxígeno del foco del incendio, ya que las gotas de agua nebulizada se convierten en vapor y captan el oxígeno del fuego.

Comprobaciones en las cubiertas altas de la Mezquita-Catedral. / CÓRDOBA

Canalizaciones subterráneas y tuberías de agua

El edificio se dotará de un sistema de canalizaciones de agua subterráneas con carácter superficial, que no afectará a posibles restos arqueológicos más profundos, según las catas realizadas ya, y una serie de tuberías en las cubiertas. Las cámaras termográficas y los sistemas de medición con cable de fibra óptica, instalados en las cubiertas del edificio, detectarán posibles cambios de temperatura y en caso de que aumenten sobre los parámetros establecidos, darán una orden de alerta. En caso necesario, se activará el sistema de agua nebulizada, que solo se aplicará en el foco de calor concreto en el que esté localizado el supuesto fuego, no en el conjunto de las cubiertas. Primero se enfría el fuego y las zonas colindantes y luego se inertiza el foco del incendio. El agua pasa de estado líquido a estado gaseoso atacando al triángulo del fuego. El agua solo se descarga localizadamente, lo que además evita que el fuego pase de nave a nave.

Este sistema forma parte del plan de autoprotección del edificio, por lo que realiza una alerta interna a los sistemas para que actúen preventivamente de forma automática. No obstante, también realizan la llamada correspondiente al 112 por si fuera necesaria la intervención de los bomberos.

El equipo de restauración de la Mezquita-Catedral ha estudiado además la mejor manera de llevar el agua hacia arriba minimizando el impacto visual de las tuberías y canalizaciones en el monumento. Además, serán necesarias canalizaciones subterráneas superficiales para el transporte de agua desde dos puntos exteriores al interior del edificio.