Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de diciembre

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 18 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Caballero Fernández

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Moreno Rodríguez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio de la Fuensanta.

Victoria López Lozano

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

