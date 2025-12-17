Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 18 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonia Caballero Fernández
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Moreno Rodríguez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio de la Fuensanta.
Victoria López Lozano
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
