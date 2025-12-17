Emacsa aprueba inversiones por 2,4 millones para impulsar el Perte de gestión del agua en Córdoba

El Consejo de Administración de Emacsa ha aprobado este miércoles nuevas inversiones por un total de 2,38 millones de euros, vinculadas al Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, destinadas a modernizar el sistema de abastecimiento, optimizar los procesos de control y fortalecer la eficiencia hídrica y energética en toda la ciudad.

Estas actuaciones suponen un avance significativo en el proyecto estratégico #REDES_EMACSA 5.0, que persigue integrar tecnología avanzada en todos los ámbitos de la gestión del agua, desde la captación en los embalses hasta el consumo final en los hogares, explica Emacsa en una nota de prensa.

Inversiones clave aprobadas

Entre las actuaciones previstas destacan:

Mejoras en la ETAP de Villa Azul , con la renovación de equipos críticos para el tratamiento del agua.

, con la renovación de equipos críticos para el tratamiento del agua. Implantación del Centro Unificado de Control (CUCE) , que permitirá supervisión y operación centralizada 24/7 de todas las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Centro , que permitirá supervisión y operación centralizada 24/7 de todas las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración. Sistemas de monitorización inteligente , con sensores distribuidos en la red y herramientas de análisis en tiempo real.

, con sensores distribuidos en la red y herramientas de análisis en tiempo real. Proyectos de eficiencia energética , orientados a reducir consumos eléctricos en estaciones de bombeo y procesos de tratamiento.

, orientados a reducir consumos eléctricos en estaciones de bombeo y procesos de tratamiento. Integración de tecnologías de inteligencia artificial y gemelos digitales, que facilitarán la predicción de incidencias, la simulación de escenarios y la optimización operativa.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha subrayado que este paquete de inversiones sitúa a Córdoba “en la vanguardia nacional de la gestión digital del agua”, reforzando la capacidad de respuesta de la empresa municipal ante fenómenos como el cambio climático, las sequías prolongadas y la necesidad de mejorar la eficiencia hídrica.

Compromiso con la modernización del ciclo del agua

Las actuaciones aprobadas profundizan en el proceso iniciado el año pasado con la adjudicación de los primeros contratos del Perte, financiado conjuntamente por fondos europeos Next Generation, el Gobierno de España y el propio Ayuntamiento de Córdoba.

García-Ibarrola recordó que la digitalización del ciclo del agua no solo mejora la operación diaria, sino que tiene un impacto directo en la seguridad del suministro, la calidad del agua, la reducción de pérdidas y una mayor capacidad de anticipación ante emergencias.

El presidente señaló también que “estos proyectos permiten mejorar la sostenibilidad del servicio y garantizan que Córdoba cuente con un sistema moderno, eficiente y preparado para afrontar los retos de las próximas décadas”.