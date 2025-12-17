Sucesos
Detenido en Córdoba con 144,5 kilos de plantas de marihuana en una parcela de La Barquera
El joven ha quedado en libertad provisional después de hallarle la Policía Nacional, supuestamente, 1.134 plantas y estar enganchado ilegalmente a la luz
La Policía Nacional detuvo este martes a un joven en Córdoba después de hallar 1.134 plantas de marihuana en una parcela localizada en la urbanización de La Barquera, en la capital. Fuentes judiciales consultadas por este periódico indican que el cultivo de droga tiene 144,5 kilogramos de plantas de marihuana.
El arrestado, que es treintañero, ha sido puesto este miércoles a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su libertad provisional. Supuestamente, además de cultivar cannabis se encontraría enganchado de forma ilegal a la luz, por lo que, inicialmente se le atribuyen los presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.
A diez días de estar listas para la recolección
Según ha podido conocer este periódico, las plantas de marihuana se hallaban en un avanzado estado de desarrollo y podrían restar unos diez días para que fuesen recolectadas. Además, la plantación ha sido valorada en 271.384,01 euros. El detenido es representado por la abogada María del Mar Jiménez. Junto a las plantas de cannabis, la Policía Nacional localizó en la parcela diversos útiles para el cultivo de la droga.
Esta actuación de la Policía Nacional ha concidido en el tiempo con una macrooperación iniciada ayer martes por la Guardia Civil en Córdoba, Navas del Selpillar (Lucena), Moriles y Batalatosa (Sevilla) contra el narcotráfico. Hay que añadir que las actuaciones del instituto armado, que ayer se saldaron con siete detenidos y nueve registros en inmuebles, continúan hoy miércoles con otro cinco detenidos en dos nuevas operaciones desarrolladas en Villanueva de Córdoba y La Carlota.
