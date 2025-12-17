Hacemos Córdoba denuncia el abandono del centro cívico Norte en Valdeolleros

La formación Hacemos Córdoba ha denunciado hoy el “estado de abandono y dejadez” que sufre el centro cívico Norte, un equipamiento municipal que arrastra “numerosos problemas estructurales y de funcionamiento” y que refleja "el progresivo deterioro de los servicios públicos en este espacio vecinal".

Desde el grupo municipal han señalado que, aunque el centro cuenta con dos ascensores, “rara vez funcionan ambos al mismo tiempo”, una circunstancia que se repite "de forma constante" y que supone “un grave obstáculo para las personas mayores y para aquellas con movilidad reducida que quieren acceder a los talleres, la biblioteca o cualquier actividad que se desarrolla en el centro”.

Desde Hacemos Córdoba han detallado además que el edificio presenta “numerosas goteras en los días de lluvia”, que llegan a provocar encharcamientos en distintas zonas. Estas filtraciones caen “sobre las escaleras, sobre las mesas donde se desarrollan talleres y sobre las barandillas”, a lo que se suman paredes “descascarilladas” en varias plantas, incluida la azotea.

Zona encharcada por las goteras. / CÓRDOBA

Mal estado de fuentes y baños

A estos problemas estructurales se añade "el mal estado" de las fuentes y de los baños, que “rara vez funcionan al cien por cien”, con averías "constantes" cuya reparación “se demora durante semanas”, evidenciando la “falta de un mantenimiento adecuado” del equipamiento.

Asimismo, la coalición de izquierdas ha denunciado el estado de “abandono” en el que se encuentran distintos espacios del centro, como el solárium, que “permanece cerrado de manera permanente, pese a existir personal suficiente para mantenerlo abierto”, o la biblioteca y la sala de lectura, donde las persianas permanecen "completamente bajadas, obligando a los usuarios a estudiar sin luz natural”.

Recorte de talleres

En cuanto a los servicios municipales, Hacemos Córdoba ha advertido de un “recorte de casi la mitad de los talleres” gestionados por el área de Participación Ciudadana, así como de la falta de apertura regular de la ludoteca municipal. A ello se suma que “no se cubren” las ausencias de la bibliotecaria, de modo que “cuando se encuentra de vacaciones o de baja laboral, la biblioteca permanece completamente cerrada”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Hacemos Córdoba ha exigido al Partido Popular que “deje de negar la evidencia y asuma sus responsabilidades”, poniendo en marcha de manera inmediata un “plan de mantenimiento integral del Centro Cívico Norte que dé respuesta y repare de forma definitiva los ascensores, la eliminación de goteras y filtraciones, la reapertura de los espacios cerrados y la recuperación de los talleres y servicios recortados”.