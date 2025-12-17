La Cofradía del Rabo de Toro homenajea a la familia Piedra por sus 50 años de trayectoria empresarial

La Cofradía del Rabo de Toro Cordobés ha rendido un homenaje público a la familia Piedra por su destacada trayectoria empresarial y por su contribución sostenida a la vida social y cultural de la ciudad. El reconocimiento tuvo lugar en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV), en un acto que reunió a representantes institucionales, asociaciones, cofrades y trabajadores del Grupo Piedra Trujillo.

El evento contó con la intervención inicial de Rosa Quero, en nombre de la cofradía, quien dio la bienvenida a las autoridades asistentes, entre ellas Isabel Albás, teniente de alcalde y delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba; Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba (que se incorporó más tarde); y Ramón María Clemente, coronel de la Guardia Civil en Córdoba. También hubo representación de Hostecor, Federación de Peñas, Agrupación de Hermandades y Cofradías, Ateneo Deportivo y Cultural, UcoCultura, la Casa Azul, Correduría Guerra Del Moral, Sabores de Córdoba, Fundación Toro de Lidia, Cofradía Lechón I. de Cardeña, y familiares y empleados del Grupo Piedra.

Durante la apertura, Quero destacó el papel de Grupo Piedra no solo como empresa familiar referente en Córdoba, sino como colaborador esencial en iniciativas sociales, subrayando su apoyo continuado al Concurso Amateur del Guiso de Rabo de Toro, que la empresa ha patrocinado durante siete ediciones, explica la organización en una nota de prensa.

Charla-coloquio y proyección conmemorativa

El programa incluyó una charla distendida con Javier y José Antonio Piedra, moderada por el economista Joaquín Gisbert Barbudo, especialista en materia tributaria y miembro de diversos órganos empresariales como CECO, CEOE y Cepyme. Su relación profesional y personal con la familia permitió un ambiente cercano, en el que se repasaron anécdotas, valores y la evolución del grupo empresarial.

Acto, organizado por la Cofradía del Rabo de Toro, en el que se ha homenajeado a la familia Piedra por sus 50 años de trayectoria empresarial. / CÓRDOBA

Antes del coloquio, se proyectó un audiovisual conmemorativo de los 50 años de historia del Grupo Piedra, repasando la trayectoria de la empresa desde sus orígenes hasta la actualidad.

Intervenciones institucionales y cierre musical

Tras la entrega de obsequios y las palabras de los homenajeados, el acto continuó con las intervenciones del presidente de la cofradía, Ricardo Rojas; del vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite; y de Isabel Albás, quien clausuró el encuentro agradeciendo la aportación de la familia Piedra al tejido social de la ciudad.

La jornada concluyó con la actuación del grupo musical El Limonero, que puso el broche final a un evento celebrado como cierre de las actividades anuales de la cofradía.