El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera

El Ayuntamiento de Córdoba puso en marcha el pasado mes de abril dos nuevos espacios para atender a personas con graves dificultades para encontrar un alojamiento temporal por distintas circunstancias. Uno de ellos es el centro de emergencia habitacional, un edificio rehabilitado que tras una década de obras y retrasos, ha empezado a atender a las familias cordobesas que por circunstancias sobrevenidas necesitan un techo. El otro espacio es La Casita, instalaciones aledañas a la Casa de Acogida Municipal de Campo Madre de Dios, donde se atiende a jóvenes extutelados. Ocho meses después de la puesta en marcha de ambas instalaciones, la realidad ha demostrado la importante demanda de estos perfiles en la ciudad.

Según fuentes de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, que dirige la concejala Eva Contador, por los 15 apartamentos que componen el Centro de Emergencia Habitacional, que se encuentra en el antiguo Hospital Militar (avenida Agrupación Córdoba), han pasado trece unidades familiares. «En este momento, hay once familias, aunque hay lista de espera porque algunas son familias numerosas y necesitan más de un apartamento», explican. Desde que se abrió, la estancia media de quienes han residido en este espacio ha sido de seis meses, siendo las situaciones más comunes que les han llevado hasta allí desahucios no judiciales que les obligan a abandonar sus viviendas. La mayoría llegan derivados de los centros comunitarios de Servicios Sociales y de otras entidades colaboradoras. El edificio, gestionado por Provivienda con un presupuesto de 600.000 euros para los dos primeros años de funcionamiento, está abierto las 24 horas del día para dar una respuesta transitoria a situaciones extremas.

Mapa de los servicios de alojamiento para personas sin hogar e inmigrantes. / Córdoba

[Ampliar mapa]

Jóvenes extutelados

Los jóvenes extutelados también estrenaron en abril La Casita, unas dependencias municipales en las que se atiende a chicos y chicas de orígenes diversos. Según los datos de Servicios Sociales, entre abril y septiembre (los últimos disponibles) han pasado por sus instalaciones una quincena de chavales de entre 19 y 27 años de los cuales 13 eran hombres y dos mujeres. La procedencia es muy variada, si bien destacan los jóvenes españoles, marroquíes y de otros puntos de África como Mali, Senegal, Guinea y Mauritania. Todos tienen una situación regularizada en España y residen en este espacio una media de entre seis y nueve meses hasta encontrar un alquiler en otro lugar.

«Los jóvenes poseen una conexión con Córdoba lo que proporciona una base de estabilidad social y una motivación preexistente para integrarse y contribuye a las altas tasas de éxito del programa», detallan las mismas fuentes, «este perfil recibe un apoyo específico, diseñado para ayudar a su transición a la plena autonomía». Gracias a ese apoyo, 14 de los 15 jóvenes, un 93%, encontraron un empleo durante su estancia y uno completó su formación para mejorar su empleabilidad a largo plazo. Además, todos ellos finalizaron su itinerario de inserción con éxito, logrando una independencia real y sostenible antes de salir.