Las Caballerizas Reales celebrará la Copa de Navidad 2025 con más de un centenar de binomios

El histórico edificio de las Caballerizas Reales será escenario el próximo 20 de diciembre de una nueva edición de la Copa de Navidad 2025, una cita de Córdoba Ecuestre ya consolidada en el calendario. El evento reunirá a jinetes y amazonas de distintas disciplinas, entre ellas Doma Vaquera, Doma Clásica y Alta Escuela.

Las pruebas se desarrollarán de manera simultánea en las dos pistas de las Caballerizas Reales, una organización que permitirá mantener una programación continua y dinámica a lo largo de toda la jornada.

En total, está prevista la participación de 109 binomios, una cifra que pone de manifiesto el interés que despierta esta competición, con algunas pruebas que completaron su cupo de inscripción en menos de 24 horas.

La entrada será gratuita, por lo que desde la organización se invita tanto a los aficionados al mundo del caballo como al público en general a asistir y disfrutar de un evento que se ha convertido en una referencia para el deporte ecuestre en la ciudad.