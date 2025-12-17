La cabalgata de Reyes Magos de Ciudad Jardín: horario, recorrido y Cristian Carracedo como Rey Melchor

La magia de los Reyes Magos volverá a recorrer las calles de Ciudad Jardín en una cabalgata que combina tradición, música y alegría. La comitiva saldrá de la calle Don Lope de Sosa a las 21.00 h, llevando ilusión a vecinos de todas las edades.

Gran cantidad de caramelos y juguetes

Este año, la cabalgata contará con una gran cantidad de regalos aportados por la asociación: 4.000 balones, 5.000 peluches, unos 600 kilos de caramelos y 2.000 paquetes de gusanitos. Además, también se esperan aportaciones de diferentes supermercados de la zona, que aún están por recoger y que incluirán caramelos, juguetes y peluches.

La tradición de esta cabalgata tiene más de 50 años, y la asociación de comerciantes del barrio la lleva coordinando durante 13 años, consolidando un evento que se ha convertido en un clásico de la Navidad local.

Recorrido de la cabalgata de Ciudad Jardín. / Córdoba

Cristian Carracedo como Rey Melchor

Los Reyes Magos de este año también tienen protagonistas muy conocidos en la comunidad: Cristian Carracedo, del Córdoba Club de Fútbol, será el Rey Melchor; Clara Criado, de Comercio Córdoba, será el Rey Gaspar; y Antonio Pérez, del sector hostelero, encarnará al Rey Baltasar.

La cabalgata, según Ramón Luque, presidente de la asociación de comerciantes, promete "música, pasacalles y diversión para toda la familia" y se espera la participación activa de los vecinos, que hacen de este desfile un espectáculo lleno de color, alegría y comunidad.