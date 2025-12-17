Fiestas navideñas
La cabalgata de Reyes Magos de Ciudad Jardín: horario, recorrido y Cristian Carracedo como Rey Melchor
La cabalgata repartirá miles de balones, peluches y caramelos en un desfile con más de 50 años de historia
La magia de los Reyes Magos volverá a recorrer las calles de Ciudad Jardín en una cabalgata que combina tradición, música y alegría. La comitiva saldrá de la calle Don Lope de Sosa a las 21.00 h, llevando ilusión a vecinos de todas las edades.
Gran cantidad de caramelos y juguetes
Este año, la cabalgata contará con una gran cantidad de regalos aportados por la asociación: 4.000 balones, 5.000 peluches, unos 600 kilos de caramelos y 2.000 paquetes de gusanitos. Además, también se esperan aportaciones de diferentes supermercados de la zona, que aún están por recoger y que incluirán caramelos, juguetes y peluches.
La tradición de esta cabalgata tiene más de 50 años, y la asociación de comerciantes del barrio la lleva coordinando durante 13 años, consolidando un evento que se ha convertido en un clásico de la Navidad local.
Cristian Carracedo como Rey Melchor
Los Reyes Magos de este año también tienen protagonistas muy conocidos en la comunidad: Cristian Carracedo, del Córdoba Club de Fútbol, será el Rey Melchor; Clara Criado, de Comercio Córdoba, será el Rey Gaspar; y Antonio Pérez, del sector hostelero, encarnará al Rey Baltasar.
La cabalgata, según Ramón Luque, presidente de la asociación de comerciantes, promete "música, pasacalles y diversión para toda la familia" y se espera la participación activa de los vecinos, que hacen de este desfile un espectáculo lleno de color, alegría y comunidad.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»