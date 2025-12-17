Los asuntos judiciales pendientes baten récord en Córdoba, que ingresa un 16% más de casos penales

El avance de los asuntos judiciales pendientes se modera en Córdoba, pero sin dejar de crecer respecto a 2024. Así, la información publicada este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indica que los órganos judiciales han cerrado septiembre con 68.209 procedimientos en trámite y estos son un 13% más que hace un año (7.566 más en números absolutos), y la cifra más alta de la serie estadística iniciada en 2001. En el primer semestre, las 67.738 causas pendientes representaron una subida del 22% anual.

El incremento, por tanto, se atenúa y cabe pensar que la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en la Justicia podría ser uno de los factores determinantes. Desde el pasado abril, las demandas civiles y mercantiles pueden ser inadmitidas si no se acude previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC) para intentar solucionar el problema antes de iniciar la vía judicial, lo que podría estar retrasando la presentación de demandas.

Los 62 órganos judiciales de Córdoba han ingresado durante el verano 22.675 asuntos y han resuelto 22.093. Cada uno tiene 1.100 procedimientos sin resolver de media, pero el mayor atasco se localiza en los cinco juzgados de lo Social, que tienen una media de 1.630 asuntos en trámite.

Los 37 órganos de lo Civil les siguen muy de cerca, con 1.083 asuntos pendientes cada uno. Después aparecen los 39 penales, con un promedio de 498, y los cuatro juzgados de lo Contencioso Administrativo, que trabajan en una media de 144 procedimientos cada uno.

Más asuntos penales

En cuanto a la evolución, la estadística del CGPJ apunta que en el tercer trimestre han bajado un 10% anual los nuevos asuntos en Córdoba, aunque este resultado se debe únicamente a la jurisdicción Civil, donde han entrado 6.216, un 42% menos.

En lo Social, el número de mantiene prácticamente sin cambios tras recibir 1.191; en la Penal han subido un 16%, con 14.952 nuevos procedimientos, y en lo Contencioso Administrativo se han elevado un 15% anual y han entrado 316.

En líneas generales, los juzgados de Córdoba han resuelto, como se indica, un total de 22.093 procedimientos entre julio y septiembre, una media de 356 cada órgano. Estos son un 9% más que hace un año, gracias a la evolución positiva de las jurisdicciones Civil (+11%) y Penal (+9%).