"Ajo y agua" de la RAE: el flamenquín sigue siendo un 'outsider' del diccionario

"Ajo y agua" es una expresión coloquial que sirve para expresar resignación. Dicho de otro modo, que tienes que aguantarte con lo que te toca. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) acaba de incluirla en su última revisión del diccionario que se publicará el año que viene.

También es ("ajo y agua", no la RAE) lo que la institución, en su sapiencia infinita, le ha respondido a Córdoba una vez más sobre una de sus aspiraciones gastrolingüísticas. En la revisión hay cientos de novedades, entre las que se incluyen extranjerismos, acepciones diferentes y nuevas palabras. Entre el anglicismo "fixing" y una nueva acepción para "formato" debería aparecer "flamenquín". Pero no está.

La RAE ha preferido "priorizar" otras "marcianadas" (todos los entrecomillados estarán el año que viene en el diccionario), como "rodenticida" (veneno para ratones), "simpa" y "pagadiós" (salir corriendo sin pagar la cuenta, por ejemplo tras zamparse un flamenquín), "crudívoro" (el que nunca come flamenquines), "menta poleo" (para después del flamenquín) y otras que se explican por sí solas, como "braguetazo" o "centrocampista".

"Chapa" o "chapar" tienen tantas variantes que van a requerir once entradas nuevas, aunque la mayoría de los vocablos de la próxima edición proceden del ámbito científico. Suelen ser palabras prácticas pero feas, aunque también las hay elegantes como "engelante", que no es otra cosa que la lluvia o la niebla bajo cero que se congela nada más tocar el suelo. Es poco probable que alguna vez veamos algo "engelante" en Córdoba; si acaso, granizo.

La RAE, "tricentenaria"; el flamenquín, no tanto

"Bicentenario", por extraño que parezca, requiere una corrección para indicar que es algo que tiene más de 200 años pero menos de 300. Para eso está "tricentenario", adjetivo que valdrá para la RAE durante 88 años más. Por si alguien se lo pregunta, no existe -todavía- "cuatricentenario" ni nada que se le parezca. Tiempo al tiempo.

El flamenquín no tiene la prosapia de la Academia que limpia, fija y da esplendor, pues se le considera un plato moderno. Hay referencias con más de un siglo, como un anuncio de 1908 en el que con ese nombre lo ofrecía un restaurante de la plaza de Cánovas, hoy Tendillas. Algunos expertos dudan de que aquello fuera un flamenquín como los de hoy, pero la publicidad indica claramente que su plato del menú del día llevaba jamón.

Anuncio de la Antigua Casa de Cerrillo ofreciendo flamenquín como plato del día en 1908 en el Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos. / Archivo

Otras palabras son mucho más modernas y apenas tienen años de vida, pero son de uso común gracias a las nuevas tecnologías ("gif", "hashtag", "mailing"...). "Crowdfunding" es un buen ejemplo; quizás haya que promover uno para convencer a la RAE y que el flamenquín deje de ser un "outsider".