La UCO recibe 146,6 millones de la Junta en 2025, pero las universidades andaluzas lamentan el "incumplimiento" del modelo de financiación

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad de Córdoba (UCO) un montante global de 146,64 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,84% en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 6,77 millones más.

Así lo ha indicado el Gobierno andaluz en una nota en la que ha detallado que en comparación con el año 2018, esa dotación de la Junta representa una subida del 34,6%, lo que se traduce en 37,74 millones adicionales. El grueso de esa cuantía dirigida a la UCO ya se formalizó en un primer reparto por valor de 142,04 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que "posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus".

Los fondos permitirán atender compromisos económicos adoptados en junio de 2024 en materia de personal, incluyendo complementos retributivos del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS), así como la aplicación de la subida salarial del 2,5% aprobada por el Gobierno central, que asciende a 3,03 millones de euros. A estos importes se suman transferencias adicionales, como los 604.421 euros para profesores ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri, y 1,49 millones destinados a inversiones e infraestructuras para modernización de edificios y digitalización, pendientes de aprobación definitiva por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Descontento del Consejo Andaluz de Universidades

Sin embargo, la celebración del Consejo Andaluz de Universidades dejó un mensaje de preocupación para las instituciones académicas. Las universidades rechazaron el segundo reparto del presupuesto de 2025, denunciando que se incumple por segundo año consecutivo el modelo de financiación aprobado en 2023, y que no se incluyó la partida de 16 millones comprometida por la Junta al inicio del curso.

El portavoz de las universidades andaluzas, Paco Oliva, advirtió que el reparto actual no cubre las necesidades básicas, ni siquiera para el pago de nóminas en algunos casos, y criticó que 37 millones se imputen como proyectos estratégicos no consolidados, cuando corresponden a compromisos retributivos ya existentes. Según Oliva, esta situación conduce a un deterioro progresivo del sistema universitario público, por lo que instó a la Junta a garantizar una financiación efectiva que cumpla con el modelo aprobado y los acuerdos firmados.