Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrooperación G. CivilTarjetas monederoElectricidad en el NorteDistrito Levante EsteForo del SuroesteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaEl tiempoCasa Reyes Magos
instagramlinkedin

La actualidad del martes 16 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La macrooperación antidroga de la Guardia Civil en Córdoba y otras provincias; la calificación de la Fiscalía sobre el caso Cerro Muriano y las alegaciones de la Diputación a la planificación eléctrica hasta 2030 centran la actualidad

Operación antidroga de la Guardia Civil: agentes en uno de los edificios registrados en Córdoba capital.

Operación antidroga de la Guardia Civil: agentes en uno de los edificios registrados en Córdoba capital. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil mantiene abierta una macrooperación contra el tráfico de drogas en Córdoba y otras provincias andaluzas que, por el momento, se ha saldado con siete detenidos, nueve registros domiciliarios y la incautación de una importante cantidad de hachís y dinero, en un despliegue que ha movilizado a unos 150 agentes, perros especializados y drones. Por otro lado, el Fiscal Jurídico Militar ha solicitado ocho años de prisión para el capitán procesado por la muerte de los dos militares en la base de Cerro Muriano, mientras que pide cinco años para el teniente. En otro orden de cosas, la Diputación de Córdoba ha presentado sus alegaciones a la planificación eléctrica estatal hasta 2030, reclamando, entre otras medidas largamente demandadas, la construcción de tres nuevas subestaciones para reforzar la capacidad energética de la capital y, especialmente, de la zona norte de la provincia.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Sucesos y tribunales

Deportes

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  5. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El comité de empresa de Hitachi asiste al Congreso y obtiene el compromiso del secretario de Estado de Trabajo

Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera

Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera

Piden cambiar el nombre a la Cuesta de Pero Mato por homenajear a un hombre que asesinó a su mujer

Rescate en el Guadalquivir en Córdoba: los bomberos salvan a una perra que llevaba cuatro días desaparecida

Rescate en el Guadalquivir en Córdoba: los bomberos salvan a una perra que llevaba cuatro días desaparecida

El Gran Teatro de Córdoba acogerá la gala de los Premios de la Música Independiente

El Gran Teatro de Córdoba acogerá la gala de los Premios de la Música Independiente

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba

Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros

Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros
Tracking Pixel Contents