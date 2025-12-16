La actualidad del martes 16 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La macrooperación antidroga de la Guardia Civil en Córdoba y otras provincias; la calificación de la Fiscalía sobre el caso Cerro Muriano y las alegaciones de la Diputación a la planificación eléctrica hasta 2030 centran la actualidad
La Guardia Civil mantiene abierta una macrooperación contra el tráfico de drogas en Córdoba y otras provincias andaluzas que, por el momento, se ha saldado con siete detenidos, nueve registros domiciliarios y la incautación de una importante cantidad de hachís y dinero, en un despliegue que ha movilizado a unos 150 agentes, perros especializados y drones. Por otro lado, el Fiscal Jurídico Militar ha solicitado ocho años de prisión para el capitán procesado por la muerte de los dos militares en la base de Cerro Muriano, mientras que pide cinco años para el teniente. En otro orden de cosas, la Diputación de Córdoba ha presentado sus alegaciones a la planificación eléctrica estatal hasta 2030, reclamando, entre otras medidas largamente demandadas, la construcción de tres nuevas subestaciones para reforzar la capacidad energética de la capital y, especialmente, de la zona norte de la provincia.
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar
- La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el capitán y cinco para el teniente por las dos muertes en Cerro Muriano
- La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el Norte y la capital
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- El distrito número 15 de Córdoba: Levante Este busca ser una realidad y atraer inversiones para sus 7.000 habitantes
- El PP aprueba las ordenanzas fiscales para 2026 de forma definitiva con el rechazo de toda la oposición
- Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante
- Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera
- Ya hay fecha para presentarse al concurso de Rejas y Balcones de 2026: convocatoria, bases y requisitos
- Juana Romero y la empresa Deoleo, distinguidas con las Insignias de Oro 2025 de los Patios de Córdoba
Provincia
- Así se prepara la Diputación de Córdoba para mantener en perfecto estado las carreteras de la provincia durante el invierno
Cultura
- Un documental y cuatro cortometrajes cordobeses, nominados a los Premios Carmen 2026 del cine andaluz
Sucesos y tribunales
- Se enfrenta a 13 años de cárcel en Córdoba por agredir sexualmente y amenazar a su pareja
- Detenido en Córdoba el autor de varios robos con violencia a mujeres mediante el método del tirón
- Una madre de edad avanzada y su hijo se enfrentan a cárcel por meter cocaína en la prisión de Córdoba
Deportes
Andalucía
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por "denuncia falsa" a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
España
- Moncloa soslaya la presión de Sumar y se limita a aceptar una reunión para "escuchar" sus exigencias
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor