La Guardia Civil mantiene abierta una macrooperación contra el tráfico de drogas en Córdoba y otras provincias andaluzas que, por el momento, se ha saldado con siete detenidos, nueve registros domiciliarios y la incautación de una importante cantidad de hachís y dinero, en un despliegue que ha movilizado a unos 150 agentes, perros especializados y drones. Por otro lado, el Fiscal Jurídico Militar ha solicitado ocho años de prisión para el capitán procesado por la muerte de los dos militares en la base de Cerro Muriano, mientras que pide cinco años para el teniente. En otro orden de cosas, la Diputación de Córdoba ha presentado sus alegaciones a la planificación eléctrica estatal hasta 2030, reclamando, entre otras medidas largamente demandadas, la construcción de tres nuevas subestaciones para reforzar la capacidad energética de la capital y, especialmente, de la zona norte de la provincia.

