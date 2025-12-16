Unas 2.000 familias vulnerables con menores a su cargo en Córdoba continúan a la espera del servicio de tarjetas monedero para la provisión de alimentos, extinguido el pasado mes de marzo y cuya nueva licitación, iniciada en mayo por la Junta de Andalucía, no estará operativa hasta el próximo año, obligando mientras tanto a recurrir a los Servicios Sociales y a entidades del tercer sector. Por otra parte, la Agrupación de Cofradías ha aprobado este lunes sus nuevos estatutos, un cuarto de siglo después de los anteriores, endureciendo las condiciones de acceso a la carrera oficial de la Semana Santa y flexibilizando los requisitos para integrarse en el ente cofrade. En otro orden de cosas, el PSOE de Belalcázar ya ha designado a Jessica Jiménez como alcaldesa tras la dimisión de Francisco Luis Fernández, acusado de acoso sexual. Un relevo que deberá formalizarse en un próximo pleno extraordinario.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

España