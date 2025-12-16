La actualidad del martes 16 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La espera por la tarjetas monedero; la aprobación de los nuevos estatutos de la Agrupación de Cofradías de Córdoba y el relevo en la alcaldía de Belalcázar tras la polémica centran la actualidad
Unas 2.000 familias vulnerables con menores a su cargo en Córdoba continúan a la espera del servicio de tarjetas monedero para la provisión de alimentos, extinguido el pasado mes de marzo y cuya nueva licitación, iniciada en mayo por la Junta de Andalucía, no estará operativa hasta el próximo año, obligando mientras tanto a recurrir a los Servicios Sociales y a entidades del tercer sector. Por otra parte, la Agrupación de Cofradías ha aprobado este lunes sus nuevos estatutos, un cuarto de siglo después de los anteriores, endureciendo las condiciones de acceso a la carrera oficial de la Semana Santa y flexibilizando los requisitos para integrarse en el ente cofrade. En otro orden de cosas, el PSOE de Belalcázar ya ha designado a Jessica Jiménez como alcaldesa tras la dimisión de Francisco Luis Fernández, acusado de acoso sexual. Un relevo que deberá formalizarse en un próximo pleno extraordinario.
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- Controles y vigilancia en eventos multitudinarios: el plan de seguridad para la Navidad en Córdoba
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026: este es el itinerario completo
- Córdoba vive un auge en la compraventa de viviendas: el mercado de segunda mano se dispara
- La imagen de Jesús de la Sangre presidirá el Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba en 2026
- Córdoba se convierte en punto de encuentro del talento femenino con los Talent Woman Andalucía
Provincia
- El Supremo rechaza reabrir el caso del hombre condenado por asesinar a su esposa y tirar su cuerpo al pantano de Montoro
- Un joven evacuado al hospital tras una pelea en el centro de Lucena
- Fuentes anuncia que la Diputación de Córdoba presentará los presupuestos de 2026 esta semana
Cultura
- La Orquesta de Córdoba ofrece un concierto navideño en el Gran Teatro con obras de Nicolai, Strauss y Chaikovski
Deportes
Andalucía
España
- Billete único de transporte: así funciona el modelo alemán que ha anunciado Pedro Sánchez para España por 60 euros al mes
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor