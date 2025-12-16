Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de seguridadCabalgata de ReyesCompraventa de viviendasPresupuestos DiputaciónHalotechEncuesta AndalucíaAgrupación de CofradíasTheo Zidane
instagramlinkedin

La actualidad del martes 16 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La espera por la tarjetas monedero; la aprobación de los nuevos estatutos de la Agrupación de Cofradías de Córdoba y el relevo en la alcaldía de Belalcázar tras la polémica centran la actualidad

Alimentos donados.

Alimentos donados. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Unas 2.000 familias vulnerables con menores a su cargo en Córdoba continúan a la espera del servicio de tarjetas monedero para la provisión de alimentos, extinguido el pasado mes de marzo y cuya nueva licitación, iniciada en mayo por la Junta de Andalucía, no estará operativa hasta el próximo año, obligando mientras tanto a recurrir a los Servicios Sociales y a entidades del tercer sector. Por otra parte, la Agrupación de Cofradías ha aprobado este lunes sus nuevos estatutos, un cuarto de siglo después de los anteriores, endureciendo las condiciones de acceso a la carrera oficial de la Semana Santa y flexibilizando los requisitos para integrarse en el ente cofrade. En otro orden de cosas, el PSOE de Belalcázar ya ha designado a Jessica Jiménez como alcaldesa tras la dimisión de Francisco Luis Fernández, acusado de acoso sexual. Un relevo que deberá formalizarse en un próximo pleno extraordinario.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  5. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor

Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar

Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar

Unas 2.000 familias con menores de Córdoba llevan nueve meses esperando las tarjetas monedero

Unas 2.000 familias con menores de Córdoba llevan nueve meses esperando las tarjetas monedero

Inmaculada, de 36 años y con tres niños menores: "Si no fuera por Cáritas y mis vecinos, ni yo ni mis hijos tendríamos para comer"

Inmaculada, de 36 años y con tres niños menores: "Si no fuera por Cáritas y mis vecinos, ni yo ni mis hijos tendríamos para comer"

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 16 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 16 de diciembre de 2025

Pedro Soldado Barrios, designado Cofrade Ejemplar 2026

Pedro Soldado Barrios, designado Cofrade Ejemplar 2026

La imagen de Jesús de la Sangre presidirá el Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba en 2026

La imagen de Jesús de la Sangre presidirá el Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba en 2026

Córdoba se convierte en punto de encuentro del talento femenino en ciencia y tecnología con los primeros premios Talent Woman Andalucía

Córdoba se convierte en punto de encuentro del talento femenino en ciencia y tecnología con los primeros premios Talent Woman Andalucía
Tracking Pixel Contents