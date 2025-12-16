Guardia Civil
Registran una vivienda en la zona de Mirabueno en la macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba
El Instituto armado accede a diversos domicilios de la capital, Navas del Selpillar (Lucena), Moriles y Badalatosa (Sevilla), sin que por ahora hayan trascendido detenciones
La macrooperación contra el narcotráfico que la Guardia Civil desarrolla este martes en Córdoba y Sevilla ha incluido el registro de una vivienda en la zona de Mirabueno, en la capital, según ha podido conocer este periódico.
La actuación ha comenzado durante la madrugada, en torno a las 5.00 horas, y en el caso concreto de la capital ya ha finalizado el registro. Por el momento, no ha trascendido información sobre posibles detenciones o sobre la incautación de droga.
En esta línea, el Instituto armado desarrolla hoy una actuación contra el tráfico de droga en la provincia donde se esperan arrestos de personas y la aprehensión de cantidades significativas de sustancias estupefacientes.
Un operativo con perros especializados y drones
Alrededor de 150 agentes de unidades de Seguridad Ciudadana de la comandacia de Córdoba y de otras provincias andaluzas, así como del Grupo Rural de Seguridad de Sevilla, están participando en un operativo que tiene lugar en Navas del Selpillar (Lucena), Moriles y Badalatosa (Sevilla).
Entre otros medios, estos efectivos cuentan con el apoyo de perros adiestrados en la búsqueda de droga y del servicio aéreo de drones. Los registros se están efectuando, principalmente, en viviendas de los referidos municipios.
Previsiblemente, la macrooperación se desarrollará durante días, porque una vez intervenida la droga será necesario analizarla y determinar su procedencia, entre otras informaciones que se incluirán en las diligencias de la Guardia Civil para su traslado a la autoridad judicial.
