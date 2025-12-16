El PP aprueba las ordenanzas fiscales de Córdoba para 2026 de forma definitiva con el rechazo de toda la oposición

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado de forma definitiva las ordenanzas fiscales para 2026. Los populares han vuelto a valerse de esa mayoría absoluta para sacar adelante los impuestos y tasas a aplicar el año que viene, paso indispensable para poder dar luz verde también a los presupuestos, algo que ocurrirá en un pleno extraordinario a celebrar la semana que viene.

Con toda la oposición en contra y con críticas que se vienen repitiendo desde que se presentaran estas ordenanzas, la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido que el proyecto viene avalado por todos los informes técnicos necesarios. También ha incidido Torrent en que en Córdoba, según el Colegio de Economistas, se aplican tasas hasta un 40% por debajo de la media con impuestos, como el IBI, que son de los más bajos de Andalucía.

El PSOE dice que es “una táctica trilera”

Esos argumentos, sin embargo, no terminan de convencer a ningún partido de la oposición. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha calificado el argumento que suelen usar los populares de ir bajando, desde hace siete años, los impuestos como una “táctica trilera”. Según Hurtado, a quien se le baja los impuestos es “a los poderosos”, con descensos en el ICIO, el IAE, el IBI de rústica o la tasa de licencias. Sin embargo, ha apostillado, se sube un 52% la basura o un 18% y siempre “echándole la culpa a Pedro Sánchez".

Blanca Torrent conversa con parte de la oposición antes de que dé comienzo el pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Hacemos critica que se rechacen todas las propuestas

Irene Ruiz, concejala de Hacemos Córdoba, ha reprochado que se hayan rechazado “íntegramente” las propuestas que a esas ordenanzas se han hecho desde su grupo, unas propuestas, ha asegurado, “trabajadas, serias y responsables”.

Vox dice que es “una cuestión de actitud”

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, cree que todo se trata de “una cuestión de actitud”, al entender que el equipo de gobierno del PP “tiene cero interés en tener en cuenta nuestras propuestas” y defendiendo que “todo el mundo, en política municipal, tiene algo que aportar”.

Paula Badanelli, Rafael Saco y Marta León, concejales de Vox, antes del pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Las cifras más destacadas de las ordenanzas

En cuanto a esas ordenanzas para 2026, las tasas e impuestos municipales incluyen una bajada del 2% del IBI y del IAE, que lo hará un 1%. Además, se rebajará un 25% la tasa de veladores y se acuerda una bonificación del ICIO para puntos de recarga de vehículos eléctricos y la prórroga de las aprobadas en años anteriores. El resto de tasas e impuestos se congelarán. Por contra, la actualización del precio-hora de la ayuda a domicilio provocará una subida de un 7,6% en la tasa de la prestación del servicio de atención domiciliaria.

En la media global, las ordenanzas fiscales experimentarán una bajada ponderada de -1,21% lo que supondrá 1,9 millones de euros menos de recaudación, pese a lo que el gobierno municipal asegura que se mantendrá el equilibrio de las cuentas y la calidad de los servicios públicos municipales.