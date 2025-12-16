Piden cambiar el nombre a la Cuesta de Pero Mato por homenajear a un hombre que asesinó a su mujer

La Cuesta de Pero Mato, en pleno casco histórico de Córdoba capital, conecta la calle Alta de Santa Ana con la plaza de Jerónimo Páez, donde se ubica el Museo Arqueológico. Muchos conocerán el nombre de esta cuesta, pero quizá no todo el mundo sepa quién fue Mato y su turbulenta historia.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha traído a la actualidad un tema que se remonta al siglo XVI. Lo ha hecho durante el pleno de diciembre, pidiendo que se cambie el nombre de la calle por homenajear, y así lo reflejan documentos históricos, a un hombre que asesinó a su mujer.

La historia detrás de la Cuesta de Pero Mato

El médico portugués Pedro Mato estaba casado con Beatriz Cano. La mujer fue pretendida por uno de los Páez de Castillejo, que vivían en el palacio que a día de hoy acoge al Arqueológico. Cano y Mato residían muy cerca, en la esquina de la cuesta. Parece que el romance extramatrimonial se dio, pero se enteró la sirvienta de la señora, que acabó por contárselo al doctor.

El asesinato no se produjo de forma inmediata, sino cuando junto a la casa de la pareja aparecieron varios cuernos unidos por una soga. Esa broma acabó por desatar la ira del médico, que acabó con la vida de Beatriz Cano, su mujer, que murió estrangulada. El asesino huyó, aunque finalmente se le indultó.

Cambio de nombre, aunque llegue siglos tarde

A pesar de que los hechos se remontan al siglo XVI, sobre la historia de esta pareja se ha escrito mucho, tanto que el suceso sigue presente en la cabeza de aquellos que suelen interesarse por la historia del callejero. Por esto mismo, y por los avances que en materia de igualdad se han dado, así como en la lucha contra la violencia de género, Hacemos cree que sería un buen símbolo retirar el nombre de la Cuesta Pero Mato.

Según ha dicho el concejal Iván Fernández, de Hacemos Córdoba, durante el pleno, el cambio podría venir cambiado de simbolismo y llamando a la calle Beatriz Cano, una mujer que murió asesinada a manos de un hombre que a día de hoy conserva una calle a su nombre en Córdoba.