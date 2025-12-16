Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

El pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado este martes un paso más para la apertura de un nuevo hotel en la ciudad, en este caso, un cuatro estrellas que se ubicará en la antigua Casa de la Aduana, en la zona de la Ribera. El pleno ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox y la posición en contra de PSOE y Hacemos, dos innovaciones de dos fichas urbanísticas relativas al número 1 de la calle Canónigo Torres Molina, donde se ubicará el establecimiento.

El asunto ya ha pasado varias veces por el consejo rector de Urbanismo, la última, el pasado mes de noviembre. En concreto, se modificación el PGOU y el Pepch (Plan de Especial Protección del Casco Histórico) con el objetivo de dar una nueva vida al edificio y proteger los restos hallados en el mismo.

José María Bellido y Miguel Ángel Torrico llegan al salón de pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Los trámites se iniciaron hace un par de años con la idea de adaptar a la realidad actual las fichas urbanísticas relativas al edificio después de los importantes hallazgos encontrados en el mismo durante la intervención arqueológica. Durante los trabajos apareció un pósito de dos plantas situado al sur de la parcela y recayente a Ronda de Isasa, y una sala-palacio con una galería adyacente a un patio secundario. El pósito estuvo destinado a almacenaje y a la recaudación de mercancía en especie.

Debate en el pleno

Este punto no ha sido uno de los más polémicos del pleno ordinario de diciembre, aunque sí ha causado cierto debate entre el PP y Hacemos Córdoba. El concejal José Carlos Ruiz, de este último grupo, ha alertado de que las modificaciones vienen sin informe patrimonial y ha advertido del impacto que puede tener el futuro hotel en un entorno, el de la Mezquita-Catedral y el del casco, que son Patrimonio. Es más, Ruiz ha asegurado que Hamos ha alertado a la Unesco sobre los cambios pretendidos.

Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que la aprobación de estas innovación está "condiciona" a unos informes que tendrán que hacerse ahora, una vez se ha aprobado en el consejo rector. En este caso, Torrico ha apuntado que el informe que reclama Hacemos no es necesario en este punto, sino después, cuando la modificación pase por la Comisión de Patrimonio, que es la competente en la materia.