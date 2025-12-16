Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarjetas monederoMacrooperación G. CivilElectricidad en el NorteDistrito Levante EsteForo del SuroesteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaEl tiempoRejas y balcones
instagramlinkedin

Turismo

Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

El pleno aprueba dos innovaciones urbanísticas que todavía deberán contar con el visto bueno de Patrimonio

Edificio en el que se ubicará el futuro hotel cuatro estrellas.

Edificio en el que se ubicará el futuro hotel cuatro estrellas. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

El pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado este martes un paso más para la apertura de un nuevo hotel en la ciudad, en este caso, un cuatro estrellas que se ubicará en la antigua Casa de la Aduana, en la zona de la Ribera. El pleno ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox y la posición en contra de PSOE y Hacemos, dos innovaciones de dos fichas urbanísticas relativas al número 1 de la calle Canónigo Torres Molina, donde se ubicará el establecimiento.

El asunto ya ha pasado varias veces por el consejo rector de Urbanismo, la última, el pasado mes de noviembre. En concreto, se modificación el PGOU y el Pepch (Plan de Especial Protección del Casco Histórico) con el objetivo de dar una nueva vida al edificio y proteger los restos hallados en el mismo.

A.J.González Córdoba Pleno del del Ayuntamiento José María Bellido Miguel Ángel Torrico

José María Bellido y Miguel Ángel Torrico llegan al salón de pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Los trámites se iniciaron hace un par de años con la idea de adaptar a la realidad actual las fichas urbanísticas relativas al edificio después de los importantes hallazgos encontrados en el mismo durante la intervención arqueológica. Durante los trabajos apareció un pósito de dos plantas situado al sur de la parcela y recayente a Ronda de Isasa, y una sala-palacio con una galería adyacente a un patio secundario. El pósito estuvo destinado a almacenaje y a la recaudación de mercancía en especie.

Debate en el pleno

Este punto no ha sido uno de los más polémicos del pleno ordinario de diciembre, aunque sí ha causado cierto debate entre el PP y Hacemos Córdoba. El concejal José Carlos Ruiz, de este último grupo, ha alertado de que las modificaciones vienen sin informe patrimonial y ha advertido del impacto que puede tener el futuro hotel en un entorno, el de la Mezquita-Catedral y el del casco, que son Patrimonio. Es más, Ruiz ha asegurado que Hamos ha alertado a la Unesco sobre los cambios pretendidos.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que la aprobación de estas innovación está "condiciona" a unos informes que tendrán que hacerse ahora, una vez se ha aprobado en el consejo rector. En este caso, Torrico ha apuntado que el informe que reclama Hacemos no es necesario en este punto, sino después, cuando la modificación pase por la Comisión de Patrimonio, que es la competente en la materia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  5. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor

Comercio Córdoba y Cruz Roja se alían para prevenir la soledad no deseada entre las personas mayores

Comercio Córdoba y Cruz Roja se alían para prevenir la soledad no deseada entre las personas mayores

Registran una vivienda en la zona de Mirabueno en la macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba

Registran una vivienda en la zona de Mirabueno en la macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil

Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros

Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros

El Movimiento Ciudadano alerta del retraso en la retirada de la hoja caída en Córdoba y pide una reunión urgente con Sadeco

Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

El distrito número 15 de Córdoba: Levante Este busca ser una realidad y atraer inversiones para sus 7.000 habitantes

El distrito número 15 de Córdoba: Levante Este busca ser una realidad y atraer inversiones para sus 7.000 habitantes

Una madre de edad avanzada y su hijo se enfrentan a cárcel por meter cocaína en la prisión de Córdoba

Una madre de edad avanzada y su hijo se enfrentan a cárcel por meter cocaína en la prisión de Córdoba
Tracking Pixel Contents