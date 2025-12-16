Medio ambiente
El Movimiento Ciudadano alerta del retraso en la retirada de la hoja caída en Córdoba y pide una reunión urgente con Sadeco
El órgano vecinal teme que el plan integral de limpieza se esté posponiendo para evitar que el gasto compute en el déficit municipal, situado en torno a los 4 millones de euros
El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado una reunión urgente con los responsables de Sadeco para abordar el desarrollo del plan de actuación integral por barrios, anunciado para el 3 de noviembre y cuyo efecto “no se aprecia ni en intensidad ni en frecuencia de las labores de limpieza”, según ha comunicado el organismo vecinal a Alcaldía.
El CMC advierte de que la situación ha empeorado con la caída de la hoja del arbolado urbano, cuya retirada —aunque no se considera un residuo en sentido estricto— ha venido siendo asumida por Sadeco por su impacto en la vía pública. La acumulación de hojas, señala el Consejo, genera riesgos para la ciudadanía (resbalones, material en descomposición) y para las infraestructuras municipales, al favorecer atranques en imbornales y redes de alcantarillado, informa esta entidad en una nota de prensa.
Sospechas de retraso para maquillar el déficit
El órgano de participación ciudadana expresa su preocupación ante la posibilidad de que las actuaciones se estén aplazando a enero con el fin de que el gasto suplementario “compute en otro ejercicio” y no incremente el déficit municipal, actualmente estimado en cuatro millones de euros.
“Esta práctica —lamenta el CMC— está generando la percepción de falta de seriedad en la gestión de la limpieza y prolonga situaciones perjudiciales para la ciudad, deteriorando su imagen y afectando a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas”.
Petición de datos objetivos y seguimiento real del plan
El Consejo solicita a Sadeco información concreta que permita sustituir percepciones subjetivas por datos verificables sobre la evolución del plan integral de limpieza en los barrios. Asimismo, reclama abordar en esa reunión el decálogo de cuestiones pendientes y sugerencias que ya trasladó a la empresa municipal.
Entre dichas propuestas figuran:
- Reorganización de contenedores en la ciudad.
- Mejora y reestructuración del servicio de recogida de enseres.
- Reordenación de papeleras y mayor coordinación en las actuaciones de limpieza integral.
- Cumplimiento de los acuerdos sobre zonas de esparcimiento canino, reforzando su mantenimiento.
- Adecuación del servicio de recogida de naranjas a las características de cada barrio.
- Información e incremento de actuaciones frente a plagas.
- Impulso del bienestar animal, del programa de colonias felinas y del control de palomas.
El decálogo se completa con la necesidad de planificar de forma participada la limpieza de solares y de difundir y aplicar la ordenanza municipal de higiene urbana, “incluido su régimen sancionador para atajar malos usos”.
