Una madre de edad avanzada y su hijo se enfrentan a cárcel por meter cocaína en la prisión de Córdoba

Una madre y su hijo se enfrentan a un total de seis años de cárcel por introducir, supuestamente, cocaína en el centro penitenciario de Alcolea (Córdoba) escondida en las costuras de un pantalón. En el juicio, celebrado este martes por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba, la acusada, de edad avanzada y en silla de ruedas, ha declinado declarar ante el tribunal, en tanto que el procesado, que se encuentra interno en la prisión, ha negado los hechos.

A preguntas de la fiscal, el encartado ha manifestado que "ese pantalón no era mío, me lo trajeron reventado" y, además, tampoco era su talla. De acuerdo con lo expuesto, esta persona mantuvo una comunicación con su madre y con su hermana, a través del cristal, en octubre de 2023 y su progenitora le llevó un paquete.

Inspeccionaron la bolsa con un perro adiestrado

Cuando un funcionario de prisiones inspeccionó la bolsa con un perro adiestrado en la búsqueda de estupefacientes, detectó que llevaba un pantalón con droga. El acusado ha afirmado que en aquel momento no era consumidor de cocaína.

Tras el hallazgo, el paquete quedó retenido y se lo entregaron un mes después. En respuesta a la acusación pública, el encartado ha apuntado que desconocía lo ocurrido hasta que le fue comunicado mediante un escrito y que entonces "me cabreé un montón".

En la cinturilla y en la costura de la cremallera

Este martes ha comparecido el funcionario que localizó la droga, que es el responsable de la unidad canina. Ha recordado que "el perro marcó ese paquete", donde "había droga en la cinturilla de un pantalón y en la costura de la cremallera de la portañuela". La sustancia había sido guardada a granel, no estaba envuelta en ninguna bolsa o plástico.

Cárcel de Alcolea, en Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

También ha declarado la hermana e hija de los acusados, quien ha manifestado que acompañó a su madre a entregar el paquete y a la comunicación con su hermano. "Ni me imagino siquiera que mi madre llevara droga", ha asegurado ante el tribunal. Por otra parte, ha detallado que el paquete fue preparado por su madre, en tanto que ella, que vive en otro pueblo, la recogió en su casa para desplazarse a la prisión.

El Fiscal solicita la condena de ambos acusados

En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha solicitado la condena de ambos acusados. Junto a otras ideas, ha recordado que la acusada declaró ante el juez instructor que una amiga de su hijo le entregó el pantalón para que lo llevase a la cárcel.

De su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución, argumentando que se produjo una ruptura en la cadena de custodia del paquete donde se hallaba el pantalón. En su informe final, ha expuesto que es "imposible enervar la presunción de inocencia".