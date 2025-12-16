Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar

La Guardia Civil está desarrollando una macrooperación contra el tráfico de drogas en varias localidades de la provincia de Córdoba, según ha podido conocer este periódico. En concreto, se están efectuando registros en Córdoba capital, en Moriles y en las Navas del Selpillar (perteneciente a Lucena). El operativo también afecta a la localidad sevillana de Badalatosa.

Se prevé que se realicen varias detenciones así como la interceptación de una importante cantidad de droga, puesto que en la operación están interviniendo unos 150 efectivos de seguridad ciudadana de la Comandancia de Córdoba, el grupo rural de seguridad y el servicio cinológico con perros adiestrados. Asimismo, la Guardia Civil está utilizando varios drones del servicio aéreo.