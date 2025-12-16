Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar

Unos 150 efectivos con apoyo de perros adiestrados y drones del servicio aéreo participan en el operativo

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. / E. P.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil está desarrollando una macrooperación contra el tráfico de drogas en varias localidades de la provincia de Córdoba, según ha podido conocer este periódico. En concreto, se están efectuando registros en Córdoba capital, en Moriles y en las Navas del Selpillar (perteneciente a Lucena). El operativo también afecta a la localidad sevillana de Badalatosa.

Se prevé que se realicen varias detenciones así como la interceptación de una importante cantidad de droga, puesto que en la operación están interviniendo unos 150 efectivos de seguridad ciudadana de la Comandancia de Córdoba, el grupo rural de seguridad y el servicio cinológico con perros adiestrados. Asimismo, la Guardia Civil está utilizando varios drones del servicio aéreo.

