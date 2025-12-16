El número que todos buscan en Córdoba esta Lotería de Navidad: “Cuidado, que tiene truco”

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad encierra muchas tradiciones, una gran dosis de ilusión y no pocas supersticiones o costumbres. Una de las claves de la liturgia del sorteo del 22 de diciembre es la elección del número que se juega para conseguir el Gordo y sus 400.000 euros al décimo.

Cada año se repiten las mismas cábalas: la terminación más premiada en la historia del sorteo, la elección de una fecha especial en lo personal, un día histórico del año que ahora acaba, cifras extrañas… Hasta hace unos años, no era extraño ver peregrinajes a ciudades y municipios solo para comprar ese "ansiado" décimo de Lotería con el número mágica al que muchos fiaban su suerte. Actualmente, las nuevas tecnologías y la venta online, permite localizar ese número mágico a golpe de clic. Eso sí, volar vuelan igual que si se adquieren físicamente, sobre todo si el número en cuestión es de los más buscados ese año.

Celebración el sorteo de Lotería de Navidad en 2024. / Eduardo Parra - Europa Press

Los números más premiados de la Lotería de Navidad

A lo largo de sus 213 años de historia (este año se celebra la 214ª edición), el número más repetido en la terminación del Gordo ha sido el 5, agraciado en 32 ocasiones, seguido del 4 y el 6, premiados en 27 ocasiones cada uno. Es por ello que estos números suelen ser de los preferidos a la hora de comprar el décimo.

En cuanto a las terminaciones de dos cifras, las más premiadas han sido el 85 (siete veces) y el 57 (seis veces).

… y los que nunca tocan

Para los que quieran huir de la mala suerte (o, por el contrario, tentar la posibilidad de que se revierta), las terminaciones que nunca han dado el primer premio de la Lotería de Navidad son el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba. / MANUEL MURILLO

¿Y si vuelve a tocar?

Otra de las supersticiones afianzadas entre algunos compradores es adquirir un número que ya ha cantado el Gordo en años anteriores. Pero, ¿es estadísticamente posible que repita un número entre tantos miles de combinaciones? Pues sí, de hecho ha ocurrido en dos ocasiones.

En 1956 y en 1978, el número que cantó el Gordo fue el 15640; mientras que en 1903 y en 2006, el premio recayó en la misma cifra: el 20297.

Sin favorito este 2025

Más allá del histórico, en este 2025, curiosamente, la Lotería de Navidad no cuenta con ese número más deseado. Si el año pasado, la combinación más buscada fue el 29104, el conocido como número de la Dana (por la tragedia ocurrida en Valencia) o la terminación 29; este 2025, los loteros coinciden en que no hay ningún favorito que haya generado una alta demanda.

Este es el número más buscado en Córdoba

En el caso de la provincia, se constata también una falta de número favorito para el sorteo extraordinario. Aun así, los loteros dan algunas pistas de las preferencias de los cordobeses para la Lotería de Navidad. “La terminación en 25, los números repetidos y los que acaban en redondo (como el 00) son los más buscados", asegura Pilar León, desde El Gato Negro (calle Jesús y María, 3), una de las administraciones que más venden y más premios reparten en la provincia.

Celebración del quinto premio en la administración La Mezquita en 2024. / A. J. GONZÁLEZ

Sin la exclusiva Kaprekar

A la ausencia de favoritos, este año se suma la perdida de la exclusividad de uno de los números más buscados en años anteriores en el sorteo: la constante Kaprekar o, lo que es lo mismo, el número 6174.

Corría el año 1949, cuando el matemático indio Kaprekar de Devlali creó un proceso conocido como la constante de Kaprekar. Este científico descubrió que llevado a cabo una resta con cuatro dígitos que no sean iguales (1111, 2222) las operaciones llevan siempre al resultado 6174 y a partir de ahí, siempre será el mismo. Muchos matemáticos consideran al 6174 como el agujero negro matemático. Bajo esta evidencia matemática, son muchos los que deciden llevarse el 06174 y dejarse llevar por la constante de Kaprekar.

Hasta este año, el número se vendía de forma exclusiva en dos administraciones de Córdoba: Nº18 La Viñuela y la Nº15 La Niña Bonita, en Cruz Conde. Este 2025, sin embargo, la cifra mágica también se puede adquirir en Pontevedra, León, Valladolid y Bilbao.