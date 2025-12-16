Estos son los ‘únicos’ bancos donde se pueden cobrar los décimos ganadores de la Lotería de Navidad este año

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad convertirá a unos pocos afortunados en millonarios el próximo 22 de diciembre. Con más de 2.700 millones de euros en premios y 198 millones de décimos aspirando a cantar el Gordo, el sorteo más esperado del año llega cargado de ilusiones, apuestas, vaticinios y muchas cábalas.

Son muchos los que ya sueñan con qué harán si les tocan los 400.000 euros al décimo. Del clásico “tapar agujeros” o “quitarme la hipoteca”, surgen otras opciones de inversión como la entrada de una nueva vivienda, un coche o ese viaje soñado y tantas veces aplazado.

Sea cual sea el caso, lo que hay que tener claro es cómo cobrar el premio una vez terminen los vítores, alegrías y el descorche de la botella de champán, y, sobre todo, dónde cobrarlo.

Sorteo de la Lotería de Navidad en 2024. / CÓRDOBA

Así puedes cobrar tu décimo premiado

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, podrás cobrarlo de forma diferente en función de la cantidad que te haya tocado:

Si te han tocado menos de 2.000 euros , puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

Además, en el caso de que el premio otorgado responda a una apuesta comprada online en el canal de SELAE de Loterías y Apuestas del Estado, el premio se recibe directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada en el momento de la compra.

Décimos de Lotería de Navidad. / David Arjona / EFE

¿Y si he compartido mi décimo?

Para evitar problemas, si tu décimo ha sido premiado y lo compartes con una o más personas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda contar con una copia firmada del boleto (con nombre y DNI del depositario) en el que se demuestra que juegas ese número, serie o cantidad determinada.

En el caso de que hayas recibido una foto o PDF del décimo por correo o WhatsApp, esto también sirve como prueba de pertenencia, siempre que aparezcan los datos del depositario, el número de participantes y la parte que le corresponde a cada uno.

¿Qué bancos están autorizados para la Lotería de Navidad?

Si te han caído 2.000 euros o más, el premio debe cobrarse en una oficina de las entidades bancarias concertadas con Loterías y Apuestas del Estado. Estas son BBVA y CaixaBank.

A fin de evitar colas innecesarias, se recomienda concertar una cita con el director de la sucursal escogida, especialmente para las cuantías de premios mayores.

Plazos para cobrar el décimo de Lotería de Navidad

Los premios se pueden cobrar la misma tarde del 22 de diciembre y los agraciados tienen de plazo tres meses desde el día siguiente al sorteo, es decir, hasta el 24 de marzo de 2026.