Galardones
Juana Romero y la empresa Deoleo, distinguidas con las Insignias de Oro 2025 de los Patios de Córdoba
La asociación Claveles y Gitanillas premia más de tres décadas de dedicación al patio de Zarco, 15 y el renovado apoyo de la marca Carbonell a la fiesta
La Junta Directiva de la Asociación de Patios Claveles y Gitanillas ha acordado conceder sus Insignias de Oro 2025, máximo reconocimiento de la entidad, a Juana Romero Gómez y a la empresa Deoleo, a través de su marca Carbonell, por su compromiso con la Fiesta de los Patios y la preservación de su cultura.
Gitanilla de Oro 2025: Juana Romero Gómez
La Gitanilla de Oro recaerá en Juana Romero Gómez, en reconocimiento a los más de 30 años dedicados al cuidado del patio situado en la calle Zarco, 15. Durante este tiempo, Romero ha recibido “con cariño y simpatía” a miles de visitantes que, cada mes de mayo, han cruzado las puertas de su casa para disfrutar de uno de los patios más emblemáticos del certamen.
Clavel de Oro 2025: Deoleo – Carbonell
El Clavel de Oro ha sido otorgado a Deoleo, a través de su marca Carbonell, por retomar su colaboración y patrocinio con la Fiesta de los Patios. La asociación destaca la unión de “dos patrimonios de la humanidad”: el aceite de oliva, base esencial de la dieta mediterránea, y los Patios de Córdoba, donde la cultura, la convivencia y la gastronomía familiar siguen profundamente ligadas al uso del aceite.
La ceremonia de entrega de las distinciones tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 20.30 horas, en la sede de la asociación, ubicada en calle San Juan de Palomares, 11.
Las Insignias de Oro, creadas en 2005, nacieron con el propósito de homenajear y agradecer a las personas y entidades que, a lo largo del tiempo, han contribuido a engrandecer los Patios de Córdoba mediante su promoción, colaboración, patrocinio o participación activa. Con estos galardones, la asociación reconoce trayectorias que han reforzado la preservación y proyección de esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
