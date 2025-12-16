Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juana Romero y la empresa Deoleo, distinguidas con las Insignias de Oro 2025 de los Patios de Córdoba

La asociación Claveles y Gitanillas premia más de tres décadas de dedicación al patio de Zarco, 15 y el renovado apoyo de la marca Carbonell a la fiesta

Juana Romero, galardonada con el premio Gitanilla de Oro por más de 30 años dedicados a cuidar de su patio Zarco, 15.

Juana Romero, galardonada con el premio Gitanilla de Oro por más de 30 años dedicados a cuidar de su patio Zarco, 15. / Archivo / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta Directiva de la Asociación de Patios Claveles y Gitanillas ha acordado conceder sus Insignias de Oro 2025, máximo reconocimiento de la entidad, a Juana Romero Gómez y a la empresa Deoleo, a través de su marca Carbonell, por su compromiso con la Fiesta de los Patios y la preservación de su cultura.

Gitanilla de Oro 2025: Juana Romero Gómez

La Gitanilla de Oro recaerá en Juana Romero Gómez, en reconocimiento a los más de 30 años dedicados al cuidado del patio situado en la calle Zarco, 15. Durante este tiempo, Romero ha recibido “con cariño y simpatía” a miles de visitantes que, cada mes de mayo, han cruzado las puertas de su casa para disfrutar de uno de los patios más emblemáticos del certamen.

juana patio zarco 15 patios corona virus

Interior del patio Zarco, 15. / Sánchez Moreno / Archivo

Clavel de Oro 2025: Deoleo – Carbonell

El Clavel de Oro ha sido otorgado a Deoleo, a través de su marca Carbonell, por retomar su colaboración y patrocinio con la Fiesta de los Patios. La asociación destaca la unión de “dos patrimonios de la humanidad”: el aceite de oliva, base esencial de la dieta mediterránea, y los Patios de Córdoba, donde la cultura, la convivencia y la gastronomía familiar siguen profundamente ligadas al uso del aceite.

Comunicado de la asociación Claveles y Gitanillas con los galardonados.

Comunicado de la asociación Claveles y Gitanillas con los galardonados. / CÓRDOBA

La ceremonia de entrega de las distinciones tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 20.30 horas, en la sede de la asociación, ubicada en calle San Juan de Palomares, 11.

Las Insignias de Oro, creadas en 2005, nacieron con el propósito de homenajear y agradecer a las personas y entidades que, a lo largo del tiempo, han contribuido a engrandecer los Patios de Córdoba mediante su promoción, colaboración, patrocinio o participación activa. Con estos galardones, la asociación reconoce trayectorias que han reforzado la preservación y proyección de esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

