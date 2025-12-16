Qué hacer hoy en Córdoba, martes 16 de diciembre de 2025

Leer en al-Andalus

‘Viaje a Roma’, de Antonio Torralbo Palomares

Viaje a Roma, libro de Antonio Torralbo Palomares, presentado por Alejandro López Andrada y Alberto Monterroso, actividad dentro de la programación de Leer en al-Andalus.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Muestra de corales

Actuación del Grupo Reencuentro

El grupo Reencuentro-Tradición Oral Cordobesa, actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Navidad

Misa en las Capuchinas

Con motivo de la Navidad, las Hermanas Capuchinas celebrarán una misa cantada con el Coro Arcoiris y al finalizar cantarán villancicos.

CÓRDOBA. Convento. Alfonso XIII. 17.35 horas.

Córdoba es Navidad

Los coros cantan a la Navidad

Los coros Ritmo Sureste (18.00), Savia Cordobesa (18.30), Amigos de Casa Sevilla (19.00) y Peña Flora ‘El Arte de Nuestra Tierra’ (19.30) participan en el pasacalles con punto de partida en la Puerta del Puente y finaliza en Plaza de las Tendillas.

CÓRDOBA. Calles. Varias. 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.