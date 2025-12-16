El hospital Quirónsalud Córdoba impulsa una nueva recogida solidaria de juguetes junto a Madre Coraje

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha un año más su tradicional campaña solidaria de recogida de juguetes, organizada en colaboración con la ONG Madre Coraje. La iniciativa estará activa hasta el 30 de diciembre y tiene como objetivo reunir juguetes nuevos o seminuevos en buen estado, que serán distribuidos a través de diferentes proyectos sociales y asociaciones colaboradoras.

Esta acción, que celebra ya su quinta edición, persigue que ningún niño se quede sin regalo durante las fiestas navideñas. Los juguetes donados deberán ser no sexistas y no bélicos. Madre Coraje se encargará de su clasificación, revisión y entrega, garantizando que lleguen a familias y entidades que los necesitan.

Además de su dimensión solidaria, la campaña promueve valores como la reutilización responsable y el respeto al medioambiente, dando una segunda vida a juguetes que, tras ser acondicionados por voluntariado, podrán convertirse en una nueva fuente de ilusión.

La iniciativa está abierta a la participación de profesionales del hospital, pacientes, familiares, visitantes, vecinos del entorno y cualquier persona que desee colaborar. Los puntos de recogida estarán disponibles en distintas zonas del centro hospitalario.

Compromiso social continuado

El Grupo Quirónsalud desarrolla de forma permanente diferentes líneas de acción social en colaboración con entidades locales y nacionales. En Córdoba, estas iniciativas se traducen en acuerdos con organizaciones como Madre Coraje o el Banco de Alimentos Medina Azahara, así como en actividades de acompañamiento y programas de promoción de la salud.

La Fundación Quirónsalud, por su parte, impulsa proyectos solidarios a través de su Programa de Voluntariado, que involucra directamente a profesionales sanitarios en acciones orientadas a la educación en salud, la investigación, la promoción de hábitos saludables y el apoyo social a pacientes y asociaciones.