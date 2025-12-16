"Si no fuera por Cáritas y mis vecinos, ni yo ni mis hijos tendríamos para comer"

Inmaculada tiene 36 años y tres niños menores y lleva meses subsistiendo en Córdoba sin la renta mínima que antes percibía y que le ha sido paralizada tras empadronar a su hijo de menor y no sabe cuándo se la volverán a asignar. La suya es una de las familias cordobesas potencialmente beneficiarias de las tarjetas monedero que aún no se están entregando. "La verdad es que sería de mucha ayuda porque todo está muy caro y alimentar a tres niños cuesta mucho". La desahuciaron en enero de su anterior vivienda y ahora está de alquiler en otro en el que también debe varios meses porque no tiene ningún ingreso.

El padre de su hijo mayor lleva meses sin pagarle la pensión alimenticia ni la parte que le correspondía por el piso en el que vivían juntos y que él vendió. "Sin Cáritas, a quienes estoy muy agradecida, y sin la ayuda de los vecinos, ni yo ni mis hijos tendríamos para comer", asegura resignada, "después del desahucio estuve acogida con una mujer mayor hasta septiembre de este año, tenía la renta mínima que eran 700 euros al mes y nos íbamos apañando, pero ahora no tenemos nada".

Cáritas le ha ayudado recientemente abonando una mensualidad de su alquiler y una tarjeta con 200 euros para comprar alimentos en un supermercado. "Aún debo tres meses y la fianza a los propietarios, que son gente muy buena, pero como es lógico quieren cobrar", explica, "yo he ido a Vimcorsa, a Avra, a todos los sitios posibles, pero me dicen que no hay nada, me he cambiado de barrio porque lo más barato que he encontrado es este piso de dos dormitorios por 600 euros".

Su hijo mayor está en un colegio de El Naranjo, pero la guardería de los pequeños está en La Fuensanta porque no hay plazas para cambiarlos. "Tengo que llevarlos para intentar hacer unas horas limpiando y ganarme algo", explica. Cuando no consigue nada, "tengo que pedir porque desde que me quitaron la renta mínima llevo una racha muy mala y gracias que la gente del barrio nos conoce y son muy buenos con nosotros".

Según su relato, las asistentas sociales que tenía antes no fueron de mucha ayuda. "Me dijeron que si no tenía dinero, para qué tenía tres hijos y nada más", afirma, " me echaron a un lado, aunque me consta que hay familias en mejor situación que yo con ayudas de alquiler y con viviendas de AVRA". Tampoco puede contar con ayuda familiar. "Mi madre tiene pendiente una orden de desahucio, vive con mi padre que está mal de la cabeza", comenta, "no puedo estar con ellos con mis hijos".