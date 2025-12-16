Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el martes 16 de diciembre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 17 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen Raya León

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María del Carmen García Muñoz

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

María Antonia Díaz Ordoñez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefina Prieto Soriano

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Teresa Serrano Gutiérrez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

