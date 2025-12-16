Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 16 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 17 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmen Raya León
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María del Carmen García Muñoz
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
María Antonia Díaz Ordoñez
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Josefina Prieto Soriano
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Teresa Serrano Gutiérrez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
