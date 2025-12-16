Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera de Córdoba

La plaza de la Corredera de Córdoba será escenario, el próximo fin de semana, de dos propuestas artísticas para un público familiar que combinan proyecciones, acrobacias, luz y música dentro de la programación navideña organizada por la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, de la que informa el gobierno local en una nota de prensa, en la que se da cuenta de la cancelación del 'vídeo mapping' previsto inicialmente.

El viernes 19 de diciembre, a las 19.00 horas, una bailarina flotará a 10 metros de altura, colgada de un racimo de globos de helio, en el espectáculo Musa de Lunas. Una propuesta de danza aérea novedosa en el cielo de la Corredera sobre el público asistente, sincronizada con la música y la proyección en la pared de la propia plaza. Al finalizar el show, la bailarina desciende hasta el suelo y se lleva a cabo la suelta de globos junto al público.

El sábado 20 de diciembre, a las 20.00 horas, la programación continuará con Volandum, que combina emoción, riesgo y humor de un grupo de trapecistas que muestran sus habilidades en el trapecio volante a ritmo de música dixie.

Una Navidad "participativa y en la calle"

El concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha señalado que “estos espectáculos refuerzan nuestra apuesta por una Navidad viva, participativa y en la calle, pensada para que las familias disfruten juntas de actividades de primer nivel. Cambiamos el mapping, que no ha podido licitarse por problemas administrativos, por esta nueva propuesta que combina la propia proyección de luz en un espacio emblemático de la ciudad, con la música y las artes escénicas haciendo al público partícipe de ambos espectáculos”.