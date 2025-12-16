Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

La Escuela Mateo Inurria de Córdoba organiza su Mercado de Artes Gráficas y Artesanía coincidiendo con la Navidad

Los estudiantes exhibirán y venderán este jueves 18 de diciembre sus creaciones artísticas de 10.30 a 20.30 horas

Imagen de archivo de un mercadillo navideño organizado en la Escuela Mateo Inurria de Córdoba.

Imagen de archivo de un mercadillo navideño organizado en la Escuela Mateo Inurria de Córdoba. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La plaza de la Trinidad de Córdoba acogerá este jueves 18 de diciembre entre las 10.30 y las 20.30 horas el Mercado de Artes Gráficas y Artesanía organizado por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria.

Los estudiantes tendrán así la oportunidad, como ha ocurrido otros años, de mostrar y vender sus creaciones artísticas, fomentando de este modo la creatividad, mientras que los cordobeses y visitantes podrán conocer sus creaciones en fechas previas a la Navidad, cuando todo el mundo anda buscando regalos con los que obsequiar a los suyos en estas fiestas.

En sus puestos, habrá productos de cerámica, de cuero, de madera, accesorios hechos en resina, piezas realizadas en crochet, dibujos, ilustraciones...

TEMAS

Ya hay fecha para presentarse al concurso de Rejas y Balcones de 2026: convocatoria, bases y requisitos

Juana Romero y la empresa Deoleo, distinguidas con las Insignias de Oro 2025 de los Patios de Córdoba

Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

El número que todos buscan en Córdoba esta Lotería de Navidad: “Cuidado, que tiene truco”

Unas 2.000 familias con menores de Córdoba llevan nueve meses esperando las tarjetas monedero

Llegó la lluvia: estas son las horas con más probabilidad de precipitaciones hoy en Córdoba, según la Aemet

Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Córdoba, Moriles y las Navas del Selpillar
