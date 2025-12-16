La Escuela Mateo Inurria de Córdoba organiza su Mercado de Artes Gráficas y Artesanía coincidiendo con la Navidad

La plaza de la Trinidad de Córdoba acogerá este jueves 18 de diciembre entre las 10.30 y las 20.30 horas el Mercado de Artes Gráficas y Artesanía organizado por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria.

Los estudiantes tendrán así la oportunidad, como ha ocurrido otros años, de mostrar y vender sus creaciones artísticas, fomentando de este modo la creatividad, mientras que los cordobeses y visitantes podrán conocer sus creaciones en fechas previas a la Navidad, cuando todo el mundo anda buscando regalos con los que obsequiar a los suyos en estas fiestas.

En sus puestos, habrá productos de cerámica, de cuero, de madera, accesorios hechos en resina, piezas realizadas en crochet, dibujos, ilustraciones...