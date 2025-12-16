Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado este martes el balance del programa Emplea-T, una iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía a finales del pasado año y que se ha consolidado como una herramienta clave para la inserción laboral y el fomento de la contratación estable en la provincia de Córdoba.

Gálvez ha destacado que Emplea-T ha impulsado más de 1.000 contrataciones, gracias a ayudas que superan los 16 millones de euros, dirigidas a mejorar la estabilidad laboral y reforzar el tejido productivo cordobés, explica la Junta.

Línea 2: mayor demanda y ampliación presupuestaria

El programa contempla incentivos a la contratación indefinida y en prácticas. De las siete líneas que lo integran, en esta primera fase se han convocado cuatro, siendo la línea 2 —dirigida a autónomos y pymes para contrataciones indefinidas de desempleados menores de 30 años, mayores de 45 o parados de larga duración— la que ha concentrado el mayor volumen de solicitudes.

"La respuesta ha superado con creces las previsiones iniciales", ha explicado la delegada. Esto obligó al Gobierno andaluz a ampliar el crédito desde 4,7 millones hasta 11,2 millones, casi triplicando la cuantía prevista.

Gracias a este esfuerzo presupuestario se han formalizado más de 800 contratos indefinidos, con 6,5 millones de euros adicionales destinados a autónomos y pymes. Las ayudas oscilan entre 15.000 euros para contratos a jornada completa y 7.500 euros para parcial, incrementándose en 2.000 y 1.000 euros si la persona contratada es mujer.

Otras líneas activadas: 1, 4 y 7

Además de la línea 2, el balance provincial recoge los resultados de otras tres líneas, todas financiadas con Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 y transferencias del Estado:

Línea 1 – Primera contratación indefinida de autónomos: 49 contratos y una inversión de 730.000 euros , con ayudas que pueden llegar a 20.000 euros cuando la persona contratada es mujer.

– Primera contratación indefinida de autónomos: y una inversión de , con ayudas que pueden llegar a cuando la persona contratada es mujer. Línea 4 – Contratación de personas con discapacidad: 33 contratos , con incentivos de hasta 22.000 euros en el caso de mujeres, y una inversión global de 540.500 euros .

– Contratación de personas con discapacidad: , con incentivos de hasta en el caso de mujeres, y una inversión global de . Línea 7 – Contratación de jóvenes cualificados por corporaciones locales (Sistema Nacional de Garantía Juvenil): 164 beneficiarios, 3,8 millones de euros de inversión y participación de 61 municipios de los 77 de la provincia. "Para muchos ha supuesto su primera experiencia laboral", ha señalado Gálvez.

Próximas líneas previstas para 2026

La delegada ha avanzado que en 2026 se activarán las tres líneas restantes, destinadas a:

conversión de contratos parciales en completos,

contratación indefinida de personas procedentes del programa EPES,

y contratación indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Estas convocatorias contarán con un presupuesto previsto de 8,5 millones de euros en la provincia.

Balance final

"Más de un millar de cordobeses han mejorado su vida gracias a Emplea-T —ha concluido Gálvez—, bien accediendo a un empleo estable o logrando su primera experiencia laboral. Al mismo tiempo, hemos reforzado la competitividad de nuestras pymes y autónomos poniendo a su disposición casi 16,4 millones de euros en incentivos al empleo", ha indicado.