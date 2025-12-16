El distrito número 15 de Córdoba: Levante Este busca ser una realidad y atraer inversiones para sus 7.000 habitantes

La ciudad de Córdoba se divide en 15 distritos aunque uno de ellos, Levante Este, no está definido como tal. Con el objetivo de formar parte de la realidad urbanística y social de la ciudad, a la vez que se dota de mayor entidad a una zona en la que residen hasta 7.000 cordobeses, el pleno del Ayuntamiento ha dado este martes un paso importante.

A raíz de una moción de Vox, que finalmente ha sido consensuada por todos los grupos, el pleno ha aprobado una serie de medidas para que Levante Este se conforme como distrito y cuente con los servicios básicos y públicos que tienen los otros 14 del callejero.

¿Dónde está el distrito Levante Este?

El distrito Levante Este está fuera del núcleo urbano de Córdoba, lo que dificulta el trabajo administrativo. Está formado por los barrios o urbanizaciones de Paraíso Arenal, Torreblanca, Torreblanca Norte, Las Corralitas, Doña Manuela, La Colina, Campiñuela Baja Los Lirios, Campiñuela Norte, Las Ardillas y Peña Tejada.

Pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Francisco Roldán, representante vecinal del distrito, ha mostrado en el pleno su pesimismo ante el trabajo que se plantea desde Capitulares, pues recuerda que ya en 2020 se habló de la definición como distrito de esta zona sin que se haya materializado nada hasta el momento. "Va siendo hora de actuar", ha reclamado.

Lo que piden los vecinos de Levante Este

En cuanto a lo que reclaman los vecinos de Levante Este y que ha quedado recogido en la moción está, principalmente, la consolidación administrativa "urgente" del distrito, realizando los estudios y trámites necesarios para lograr su reconocimiento y estructura participativa.

En materia de infraestructuras, se habla de construir un centro cívico en Paraíso Arenal, elaborar un Plan Integral de Infraestructuras de Agua y Saneamiento para la zona, un proyecto para instalaciones deportivas y la ampliación del servicio de transporte público que presta Aucorsa.

Se aboga también por la mejora de la conexión viaria del distrito con el núcleo urbano, por la necesidad de que el Ayuntamiento asuma la prestación de todos los servicios municipales y porque, para todo lo acordado, exista la planificación presupuestaria necesaria.