Detenido en Córdoba el autor de varios robos con violencia a mujeres mediante el método del tirón

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de varios robos con violencia cometidos en el casco histórico y otras zonas céntricas de la ciudad, donde abordaba por la espalda a mujeres para arrebatarles cadenas y medallas de oro que portaban en el cuello.

Los hechos se produjeron el pasado mes de noviembre, explica este cuerpo en una nota de prensa. Una de las víctimas fue atacada de forma sorpresiva en la zona centro, recibiendo un fuerte empujón y el tirón de la cadena que llevaba al cuello. El agresor logró hacerse con la medalla antes de huir. Apenas 20 minutos después, cometió un segundo robo con violencia en un punto muy próximo al anterior. En días posteriores se registraron más robos mediante tirón en el casco histórico y en la zona de Ollerías, todos con el mismo modus operandi.

Detención e intervención de joyas

La sucesión de asaltos motivó un despliegue de indicativos policiales en las zonas afectadas. Esa misma tarde, un testigo alertó al CIMACC 091 tras reconocer a un varón que coincidía con la descripción del presunto autor. Los agentes lo localizaron en las inmediaciones del casco histórico.

Durante el cacheo preventivo, los policías hallaron en el interior de su zapatilla varias piezas de joyería cuya procedencia no pudo justificar: una cadena de oro con medalla, una medalla de oro con inscripción, una medalla de una Virgen, así como una pulsera de cuentas azules y blancas imantadas, entre otros objetos.

Varias de las piezas fueron reconocidas por sus legítimas propietarias, incluida una cadena rota cuyo fragmento coincidía exactamente con el que portaba una de las víctimas. Las joyas intervenidas han sido ya devueltas a sus dueñas.

Ingreso en prisión

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de al menos dos delitos de robo con violencia, decretándose su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia del resto de los objetos recuperados y localizar a posibles nuevas víctimas.