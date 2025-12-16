Cuatro de cada diez viviendas de Córdoba no tiene ningún sistema de calefacción para calentarse en invierno

Cuatro de cada diez viviendas (40%) de la provincia de Córdoba no tiene ningún tipo de sistema de calefacción para calentarse en invierno, una cifra que se reduce un poco en el caso de la capital, que cuenta con un 36% de inmuebles sin aparatos de este tipo. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por el portal web Idealista que se basa en las características declaradas por los anunciantes de viviendas, tanto en venta como en alquiler, durante el pasado mes de noviembre.

Calefacción por provincias

Las zonas más cálidas y menos propensas a los contrastes climáticos son las que cuentan con un mayor porcentaje de viviendas sin calefacción. Entre ellas destacan, por su gran distancia frente a las demás, las provincias canarias, ya que en Santa Cruz de Tenerife el 89% de las viviendas carecen de sistema para calentarse y en Las Palmas el porcentaje es del 86%. Les siguen la provincia de Cádiz, con el 54%, el mismo porcentaje que Huelva, mientras que la Región de Murcia y la provincia de Almería comparten el 50%.

Radiador de calefacción, en imagen de archivo. / E. P.

En el resto de provincias españolas la mayoría de viviendas sí cuenta con calefacción, siendo las regiones norteñas, tradicionalmente más frías, donde menos viviendas sin posibilidad de climatizar hay. Solo el 4% de las viviendas de Soria, Salamanca y Navarra no cuentan con calefacción, mientras que en Segovia, Valladolid y La Rioja suponen el 5% del total.

Capitales calefactadas

En las capitales de provincia el patrón es prácticamente el mismo, con Canarias y el sur como zonas con menor presencia de la calefacción. En Las Palmas de Gran Canaria el 88% no cuenta con ningún sistema para calentarse, como tampoco en el 86% de las viviendas de Santa Cruz de Tenerife. Más de la mitad de los inmuebles no tienen calefacción en las ciudades de Ceuta (64%), Cádiz (64%) y Huelva (52%). Por encima del 40% de viviendas sin calefacción se situarían Almería (48%), Melilla (41%) y Castellón de la Plana (41%). En Barcelona el 17% de las viviendas tampoco la tienen, mientras que el porcentaje en Madrid se reduce hasta el 5%.

Pamplona, Soria y Salamanca comparten el puesto como ciudad donde menos viviendas hay sin calefacción (2%). Les siguen Ciudad Real y Oviedo, con un 3%, y un grupo formado por Logroño, Burgos, Segovia, Ávila y Valladolid que comparten un 4% de viviendas que no se pueden calentar en invierno.