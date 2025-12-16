Todo lo que necesitas saber de la Lotería de Navidad en Córdoba: el Gordo, los premios, los números más buscados y mucho más

Cada 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad da por inauguradas oficialmente las fiestas. Nada que ver con las comidas de empresa, los encuentros familiares y de amigos por adelantado, el encendido de las luces… algo tiene el zumbido de los bombos dorados girando y los cánticos de los niños de San Ildefonso para imbuir a todo aquel que lo escucha o que lo vive del auténtico espíritu navideño.

A partir de las 9.00 horas de ese día y durante tres horas y media aproximadamente, todas las miradas se dirigen al Teatro Real de Madrid, donde los números desgranan el reparto de miles de millones de euros en premios a la espera de la cifra mágica que otorgue los 400.000 euros al décimo.

En Córdoba, como en el resto del país, una gran mayoría está a la espera de que este año sí o sí, el primer premio de la Lotería de Navidad vuelva a la provincia y poder gritar a los cuatro vientos: “Nos ha tocado el Gordo”. A la espera de lo que depare la suerte en esta jornada, aquí están algunas claves de la Lotería de Navidad 2025 en Córdoba.

Décimos de Lotería de Navidad. / A. J. GONZÁLEZ

2.772 millones en premios

El sorteo de Lotería de Navidad reparte este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que en la edición de 2024. En total, se han emitido 198 millones de décimos, lo que supone ocho millones más de boletos.

Estos son los premios de la Lotería de Navidad

El primer premio de la Lotería de Navidad, el Gordo, tiene un premio de 400.000 euros al décimo, 4 millones de euros a la serie y 20.000 euros por euro jugado (en caso de que sean participaciones).

La Lotería de Navidad reparte un primer premio, un segundo premio, un tercer premio, dos cuartos premios y ocho quintos premios, además de las pedreas.

El primer premio es de 400.000 euros al décimo; el segundo, de 125.000 euros al décimo; 50.000 euros al décimo para el tercer premio; 20.000 euros para los cuartos premios; y 6.000 para los quintos premios.

¿Cuánto se gastan los cordobeses en Lotería de Navidad?

Los cordobeses invertirán este año, 68,84 euros de media en el sorteo, frente a los 65,40 de 2024. Este dato lo sitúa por encima de la media andaluza (64,05 euros), pero por debajo de la nacional (76,08 euros)

Córdoba es la cuarta provincia de Andalucía en gasto en Lotería de Navidad. A la cabeza se encuentra en este caso Jaén, con 82,34 euros por persona; seguida de Granada (77,93 euros) y Almería (77,57 euros). En los cuatro últimos puestos se sitúan Málaga (60,29 euros), Sevilla (59,21 euros), Cádiz (55,20 euros) y Huelva (43,24)..

¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad?

Loterías y Apuestas del Estado tiene establecido un límite de hora y día hasta el que se puede comprar el décimo para el sorteo. El último día para adquirirlo es el 21 de diciembre. Si se compra en un establecimiento físico, los décimos están disponibles hasta las 21.30 horas, y hasta las 22.00 si se hace una compra on line.

Dónde comprar Lotería de Navidad en Córdoba

El lugar más común para adquirir tu décimo es en una de las diferentes administraciones de Lotería repartidas por la provincia, sin olvidar los establecimientos, asociaciones y colectivos abonados a un número de la Lotería de Navidad o que venden participaciones.

En la provincia de Córdoba hay un total de 194 puntos de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, según la información facilitada por la delegación de este organismo en Córdoba. De ellas, 68 son administraciones dedicadas exclusivamente a la venta de boletos y 126 son puntos mixtos, es decir, que tienen otra actividad (estancos, bares, etcétera).

La administración más antigua es la número 4, El Gato Negro, situada en la calle Jesús y María,3. Además, según los datos de Loterías, las que históricamente más venden lotería de Navidad en Córdoba son la número 19 de Ángel de Saavedra y la ya mencionada número 4. De las de la provincia, la número 1 de Pozoblanco y la número 1 de Puente Genil son las más solicitadas.

Colas en la Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba. / MANUEL MURILLO

El número más buscado en Córdoba

Curiosamente, la Lotería de Navidad no cuenta este 2025 con ese número más deseado. Si el año pasado, la combinación más buscada fue el 29104, el conocido como número de la Dana (por la tragedia ocurrida en Valencia) o la terminación 29; este 2025, los loteros coinciden en que no hay ningún favorito que haya generado una alta demanda.

En el caso de Córdoba, se constata también una falta de número favorito para el sorteo extraordinario. Aun así, los loteros dan algunas pistas de las preferencias de los cordobeses para la Lotería de Navidad. “La terminación en 25, los números repetidos y los que acaban en redondo (como el 00) son los más buscados", asegura Pilar León, desde El Gato Negro (calle Jesús y María, 3), una de las administraciones que más venden y más premios reparten en la provincia.

¿Cuántas veces ha tocado el Gordo en Córdoba?

La provincia no es la más afortunada de la geografía española y solo se ha visto tocada por la suerte en nueve ocasiones. Muy lejos de las 90 veces que ha caído en Madrid, las 57 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (16) y Málaga (15), según las estadísticas.

Con una historia de más de 200 años, el primer premio de la Lotería de Navidad no llegó a Córdoba hasta 1961 y cayó en Pozoblanco. Dos años después, en 1963, la suerte le tocó a Córdoba capital, que repitió 15 años después, en 1978. Y ocho años más tarde, en 1986, fue el turno de Hinojosa del Duque.

Hubo que esperar 16 años para que el Gordo volviese a aparecer en la provincia y en 2002 dejó 2 millones de euros en Lucena. Diez años después, en 2012, en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río, para volver a aparecer por séptima vez en 2018 con el reparto de millones entre la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil; y una octava en 2020 con un solo boleto sellado en Córdoba capital.

El gordo se deja ver en Villarrubia / CÓRDOBA

Y la última vez fue en 2023, con cinco décimos del Gordo de ese año, el 88.008, consignados en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez. Cada uno con un premio de 400.000 euros al décimo, dejando un total de dos millones de euros en la provincia.

Este es el centro neurálgico de la suerte en Córdoba...

¿Hay algún barrio más afortunado que otro en el Sorteo Extraordinario? Lo hay. Y no es otro que la zona cero de la fortuna en Córdoba: el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado. De hecho, fue ahí donde cayó por última vez el Gordo, en el año 2020.

El popular barrio cordobés ha sido el más retratado en las celebraciones de la Lotería de Navidad en Córdoba. Hasta en tres ocasiones se han descorchado botellas de champán en sus calles con la ocasión de dos ‘Gordos’ y un segundo premio de la Lotería de Navidad. Unas credenciales que lo avalan como punto neurálgico para los que siguen los rituales de la suerte.

Celebración del Gordo en 2018 en el estanco de la avenida Barcelona de Córdoba. / CÓRDOBA

... y el pueblo con más suerte para el Gordo

En total, el primer premio se ha repartido en 12 municipios, incluida la capital, de los 77 con los que cuenta la provincia. A saber: Córdoba, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Carlota, Lucena, Nueva Carteya, Palma del Río, Pozoblanco, Priego y Puente Genil.

De todos los municipios agraciados, la suerte ha sonreído hasta en dos ocasiones a dos de ellos, convertidos en los pueblos más afortunados de la provincia en la Lotería de Navidad, si se toma como referencia del premio Gordo: Puente Genil e Hinojosa del Duque.

Los dos han cantado el primer premio en dos ocasiones. En el caso de Puente Genil en 2018 y 2023, y en el de Hinojosa del Duque en 1986 y 2023.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2023, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas.