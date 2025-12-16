Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrooperación G. CivilTarjetas monederoElectricidad en el NorteDistrito Levante EsteForo del SuroesteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaEl tiempoCasa Reyes Magos
instagramlinkedin

Protesta laboral

El comité de empresa de Hitachi asiste al Congreso y obtiene el compromiso del secretario de Estado de Trabajo

CCOO informa de que Joaquín Pérez Rey contactará con la Consejería de Empleo para actuar de forma conjunta y de que la Inspección de Trabajo ya está trabajando en las denuncias presentadas

Trabajadores de Hitachi en el Congreso.

Trabajadores de Hitachi en el Congreso. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha visitado este martes el Congreso de los Diputados, en donde ha mantenido una reunión con el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, a quien han informado de las últimas novedades en el conflicto que mantienen los trabajadores con la dirección de la empresa por el convenio colectivo, como ha informado CCOO.

La representación de los trabajadores aprovechó su visita al Congreso para registrar una pregunta al Gobierno sobre si tiene conocimiento de las acciones que está llevando a cabo la empresa contra los derechos de los trabajadores.

Reunión de trabajadores de Hitachi.

Reunión de trabajadores de Hitachi con el secretario de Estado de Trabajo, la directora general de Trabajo, la directora de Gabinete del secretario de Estado. / Córdoba

Tras la reunión con Santiago, que volvió a mostrarles su apoyo, los miembros del comité y los secretarios Generales de Industria de CCOO y CCOO-Córdoba, Francisco San José y Agustín Jiménez, respectivamente, mantuvieron un encuentro con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que estuvo acompañado por la directora deneral de Trabajo, Nieves González, y la directora de Gabinete del secretario de Estado, Concepción Peinado.

En el encuentro, el comité informó a los representantes de Trabajo sobre la evolución que ha vivido el conflicto y que ha culminado con las sanciones impuestas a 76 trabajadores que para la representación sindical es, en realidad, "un erte encubierto".

Pérez Rey reconoció que, si se demuestra que las sanciones impuestas ocultan en realidad un erte, será una situación "muy grave e inédita hasta la fecha". En cualquier caso, el secretario de Estado aseguró que la Inspección de Trabajo ya está trabajando en las denuncias que se han presentado por parte del comité de empresa y que actuará, dentro de sus competencias, con "contundencia". Además, Pérez se comprometió a contactar con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para actuar de forma conjunta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  5. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El comité de empresa de Hitachi asiste al Congreso y obtiene el compromiso del secretario de Estado de Trabajo

Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera

Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera

Piden cambiar el nombre a la Cuesta de Pero Mato por homenajear a un hombre que asesinó a su mujer

Rescate en el Guadalquivir en Córdoba: los bomberos salvan a una perra que llevaba cuatro días desaparecida

Rescate en el Guadalquivir en Córdoba: los bomberos salvan a una perra que llevaba cuatro días desaparecida

El Gran Teatro de Córdoba acogerá la gala de los Premios de la Música Independiente

El Gran Teatro de Córdoba acogerá la gala de los Premios de la Música Independiente

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba

Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba

Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros

Emplea-T impulsa más de 1.000 contrataciones en Córdoba con una inversión superior a 16 millones de euros
Tracking Pixel Contents