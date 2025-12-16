Protesta laboral
El comité de empresa de Hitachi asiste al Congreso y obtiene el compromiso del secretario de Estado de Trabajo
CCOO informa de que Joaquín Pérez Rey contactará con la Consejería de Empleo para actuar de forma conjunta y de que la Inspección de Trabajo ya está trabajando en las denuncias presentadas
El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha visitado este martes el Congreso de los Diputados, en donde ha mantenido una reunión con el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, a quien han informado de las últimas novedades en el conflicto que mantienen los trabajadores con la dirección de la empresa por el convenio colectivo, como ha informado CCOO.
La representación de los trabajadores aprovechó su visita al Congreso para registrar una pregunta al Gobierno sobre si tiene conocimiento de las acciones que está llevando a cabo la empresa contra los derechos de los trabajadores.
Tras la reunión con Santiago, que volvió a mostrarles su apoyo, los miembros del comité y los secretarios Generales de Industria de CCOO y CCOO-Córdoba, Francisco San José y Agustín Jiménez, respectivamente, mantuvieron un encuentro con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que estuvo acompañado por la directora deneral de Trabajo, Nieves González, y la directora de Gabinete del secretario de Estado, Concepción Peinado.
En el encuentro, el comité informó a los representantes de Trabajo sobre la evolución que ha vivido el conflicto y que ha culminado con las sanciones impuestas a 76 trabajadores que para la representación sindical es, en realidad, "un erte encubierto".
Pérez Rey reconoció que, si se demuestra que las sanciones impuestas ocultan en realidad un erte, será una situación "muy grave e inédita hasta la fecha". En cualquier caso, el secretario de Estado aseguró que la Inspección de Trabajo ya está trabajando en las denuncias que se han presentado por parte del comité de empresa y que actuará, dentro de sus competencias, con "contundencia". Además, Pérez se comprometió a contactar con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para actuar de forma conjunta.
